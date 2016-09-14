台南人駐雲門劇場 賞劇看展

2016-09-14

〔記者楊明怡／台北報導〕台南人劇團9月再度進駐淡水雲門劇場，接連推出《安平小鎮》、《Solo Date》兩部作品，並舉辦工作坊、講座和攝影展，召喚周邊民眾做伙了解劇場魔法，也希望吸引各地觀眾走進雲門。

2013年台南市政府文化局委託創作的《安平小鎮》，改編自懷爾德（Thornton Wilder）1938年獲普立茲獎的劇作《小鎮》（Our Town），跟果陀劇場製作過7個版本的《淡水小鎮》是同一個文本。

《安平小鎮》由廖若涵執導、許正平改寫，透過廣泛蒐集並爬梳安平珍貴史料圖片，同時進行安平在地居民深度探訪後，將全劇的時空背景移植至70年代的台南安平，首演當年曾廣獲各界讚譽。

《Solo Date》是台南人劇團藝術總監蔡柏璋首度嘗試獨角戲演出，他將挑戰一人分飾多角，藉由劇場性十足的扮妝和卸裝，以及現場即時投影的流暢轉換，展開一場追尋逝去愛人的思念之旅。

《安平小鎮》9月15至18日、《Solo date》9月23日至10月2日演出，《台南人劇團攝影展》即日起展至10月2日，詳見http://www.cloudgate.org.tw/