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英倫鬼才艾維斯︰〈She〉我能現場唱20次

2016-09-14

〔記者楊媛婷／台北報導〕「人生有很多不同的面貌，我想將這些反應在我的歌曲上。」英倫創作鬼才艾維斯．卡斯提洛昨天抵台，今晚將首度在台北國家音樂廳舉行演唱會，談到最知名的翻唱歌曲〈She〉，他訝異於台灣人對該歌的喜愛：「如果大家這麼喜歡，我能現場演唱20次。」

艾維斯曾被選入美國詞曲創作百大名人堂、搖滾名人堂，唱作俱佳的艾維斯，最被台灣樂迷所熟知的就是曾翻唱由茱莉亞．羅勃茲、休．葛蘭所主演的愛情電影《新娘百分百》主題曲〈She〉，但艾維斯卻透露浪漫不是自己常走的風格，「人生有不同的面向，我只是用音樂表現出來。」

愛妻是爵士天后戴安娜．克瑞兒的艾維斯，常在演出暇餘陪太座巡演，首度踏上台灣土地，就是陪克瑞兒來台演出，艾維斯透露當初自己是在克瑞兒的演唱會上被她的歌聲所吸引，「幫她寫歌之後，我們就常常一起創作，我寫詞時，她的歌聲總會給我許多靈感。」

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  • 艾維斯．卡斯提洛將在今晚首度於國家音樂廳舉行演唱會。（記者潘少棠攝）

    艾維斯．卡斯提洛將在今晚首度於國家音樂廳舉行演唱會。（記者潘少棠攝）

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