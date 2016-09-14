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張韻明個展《生命之痕》

2016-09-14

〔記者楊明怡／台北報導〕曾縱橫水墨創作的藝術家張韻明，20多年前因緣際會轉換媒材，從此踏上「回不去」的路，明天開始，他將在國父紀念館德明藝廊舉辦個展《生命之痕》，與觀眾分享近年作畫的心得。

張韻明說，展名「生命之痕」來自他創作的獨特方式，「我的畫先畫過再磨過、磨過、再畫、再磨過，就留下一些痕跡，那種畫不出來的、很自然的味道。」

光用「畫」跟「磨」，無法帶過張韻明作品的百般工序，為了讓作品呈現不同的光澤、厚度和肌理，他嘗試過用瀝青作畫，試過將瓷粉加進顏料，出生於南台灣小漁村的他，最近又突發奇想，想把漁網應用在作品中，透過朋友找了很久才找到一小塊手工編織的漁網，「就這一塊了，找不到了，現在的漁網都是尼龍繩做的了。」他說，還在想要怎麼好好利用這一塊珍貴的漁網。

張韻明說，科技的進步讓複製畫的門檻愈降愈低，他從感覺到這種趨勢開始，就打定主意要創作「無法被複製」的畫，他的作品紋理豐富，沒有辦法僅透過平面、畫冊欣賞，這次他將展出40多件大幅作品，希望大家能來展場，親眼欣賞他的「生命之痕」。

《生命之痕》自15日展至26日，明天下午將舉行開幕式，詳見http://www.yatsen.gov.tw/

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  • 畫家張韻明《生命之痕》將自15日至26日在國父紀念館展出。（記者陳奕全攝）

    畫家張韻明《生命之痕》將自15日至26日在國父紀念館展出。（記者陳奕全攝）

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標題：張韻明個展《生命之痕》


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