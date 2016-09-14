〈yes123 Q& A〉離職前，假未休完就代表無條件自動放棄嗎？

2016-09-14

Q：我工作三年多，最近打算離職，還剩8天特休，我覺得應該休不完，想折合薪資，公司卻說未休完就代表自動放棄，不會折發薪水。這樣合法嗎？（林口，楊先生）

Answer：

如果員工在離職時尚有特休，必須先釐清未休完的原因與責任歸屬：若是雇主以交接、離職前必須完成工作等因素，要求員工不得於離職前申請特休，就必須將剩餘特休折算工資發給員工。

若是公司不准你請特休，記得保留E-mail或公文等相關證明，萬一公司拒絕折發薪資，可以以此向勞動局申訴。但若不是，建議你在和公司議定離職日前，先算好剩餘的特休假天數，設法於離職日前休完。不少人的做法是：將離職日訂於特休休完後（如原訂20號離職，剩8天特休，不妨將離職日訂為28號或30號）。可提前辦好交接，之後幾天就不進公司，離職日當天再來公司辦離職手續，也不失為一種保障自身權益的方法。

但如果公司沒有禁止你休特休假，是自己未及時請完，屬於自行放棄，不能要求公司將特休日折換薪資。因為法律上制定特休的本意，是要提倡勞工適度休假，並不鼓勵勞工以特休假折換金錢。

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