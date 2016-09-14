〈職場心情筆記書〉不在其位 不解其思

2016-09-14

文／庭深期許

相信絕大多數的人都認同「錢難賺」，因為在職場中沒有「不勞而獲」這件事，而每個人的天生資質、生活背景、專業領域不同，便用不同的方式在崗位上發光發熱，不只展現自己的一技之長，更呈現出自身多元的思維與價值觀。

業績沒達標準 部門互丟皮球

不久前，有位身為公司主管的好朋友向我抱怨說：「我們公司若是業績沒有達到主管設定的標準，不同部門的同仁總是習慣將責任推來推去，互踢皮球，業務部門指責研發部門設計出來的產品不符合客戶期待，所以產品總是推不出去，而研發部門則認為是業務部門老在偷雞摸狗，根本沒有認真向客戶介紹新產品，所以業績差，為了向上級有個合理的交待，所以就將爛攤子丟給我們收拾……有時甚至又『雙箭齊發』，將矛頭又共同推給製造部門，說什麼是因為部分的作業員工作過程出了瑕疵，所以才……。」

適時替同事解圍 互留可退後路

可想而知，沒有人希望自己被指責，甚至突如其來的背了一個大黑鍋，然而大多數的人在職場上受人指教，甚至指責時，往往只願站在自己的立場，設法捍衛自己的尊嚴、權利與地位，但卻忘了設身處地並虛心檢討，雖然聞道有先後，術業有專攻，但卻也往往「不在其位，不能解其思」，但其實在能力範圍內，哪怕是給人一些鼓勵與安慰，適時幫同仁解圍，互留可退的後路，當自己遇到瓶頸時，也才會有人願意伸出援手，拔刀相助。

站在他人立場 創造共利共贏

許多大企業中，總是很有制度地將各個部門細分，為的就是要讓公司的每位同仁各司其職，一展長才，將自己專業技能發揮在自己的工作上，就看彼此是否有心並願意了解其他部門的工作流程與最辛苦的那一面，設法尋求兩全其美，甚至達到共利共贏的最佳局面。

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