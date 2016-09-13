〈單身拼圖〉黃金剩女 絕地大反攻
2016-09-13
文／喬思琳
剩女女神石破天驚地昭告天下，她和相識二十年的才子導演結婚了，沒有盛大的排場和華麗禮服，但是這對新人幸福破表的甜蜜笑容讓人看了拍手叫好。
這一天對女神來說，應該是人生中意義非凡的一天，自從她年紀輕輕出道後，愛情路走得特別坎坷，因為出身貧窮、因為拍過艷情片，跟她傳出緋聞的男神們沒有一個願意公開承認她身為女朋友的身分。
雖身為巨星，女神愛得很卑微，在她每次跟媒體暗示跟傳言對象「有可能」進展時，男方總是跳出來公開對媒體否認，讓她尷尬為自己找台階下，任誰看了都會為她心疼。
她被緋聞男友的粉絲攻擊、被丟雞蛋、被扣上「脫星」等各種難聽的字眼，卻還是愛得義無反顧，最後男人傷害她、辜負她，她悲傷痛苦，但本性善良的她從來沒有指責對方的不是。
想要愛卻總是得不到愛的她，自卑、脆弱過，可是那個內心無比強大的自己始終沒有被擊倒，她用無比堅強的態度去經營自己，努力工作為事業打拚，媒體一度稱她為「黃金剩女」，家人為她的婚事著急，她不為結婚而結婚，也從不去沾那富商豪門，她要的是一個心靈相通的真命天子。
她真的也找到了，憑甚麼？她年輕時走錯路，被批判羞辱輕視過，但是她憑著無比熱情的努力和生命力來面對每一天的挑戰，找到一展才華、發光發熱的舞台，她名利雙收，不汲汲和豪門沾光，因為她自己就能掙得財富。
善良、上進、美麗、成功、過得精采又不拜金，這樣的女人，怎麼會不迷人呢？愛情雖然遲到，卻沒有缺席，套句網友說的一句話，「姑娘，怨氣別太重，不管多大都保持天真善良，總有一顆糖，會發到妳手上。」而且是妳真正想要的那一顆糖。
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