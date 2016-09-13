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網路時代

2016-09-13

圖◎阿尼默

網路永久地改變了我們的生活……

編輯室報告：

自90年代提姆．柏納─李（Tim Berners-Lee，1955-）發明全球資訊網以來，廿餘年間，人類生活面貌丕變。本刊新闢【網路時代】單元，邀請作家書寫網路時代情狀，今日刊出林俊頴、陳淑瑤、劉梓潔、黃信恩四篇。未來亦將持續刊登，敬請鎖定閱讀。

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標題：網路時代


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2016年9月13日‧星期二‧丙申年八月十三日
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