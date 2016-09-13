〈旅遊的滋味〉戀戀鐵道繡球花之旅

2016-09-13

今天的品嘗者／顧士洋

箱根是日本盛名的溫泉之鄉，在小田急「浪漫特快」伴隨下，帶著舒緩的心情在濛濛細雨中，偕老婆享受一趟心動旅程。

從箱根湯本搭乘登山電車前往強羅站途中，電車彎曲地通過狹窄的山谷、鐵橋與隧道。初夏6月梅雨是屬於繡球花的，箱根登山鐵道沿線繡球花盛開，故有「繡球花電車」之暱稱，由車內望去花海處處別有一番風味，每個轉彎都是美，讓人驚豔。我們深深被唯美的繡球花吸引著，濛濛雨中決定中途下車去一探這美景祕境，在花兒簇擁下來到「大平台」站。

走出車站沿著小路尋覓，來到繡球花盛開的鐵道旁，見到好多攝影愛好者也來取景，捕捉繡球花與電車的合影，五彩繽紛的繡球花叢和紅色登山列車相當速配，經雨水浸潤後的花朵，顏色更為飽和美麗！我們決定等待電車通過時拍攝最美角度照片。

旅程中偶然的相遇，從未想過繡球花讓我們如此地感動，首次來到箱根與「大平台」繡球花不期而遇，令人深刻難忘，希望還有機會再來，目睹這片夏季限定、花朵盛開姿態迷人的繡球花海。