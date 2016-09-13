〈旅遊的滋味〉台北私房祕境──蘆洲微風運河

2016-09-13

今天的品嘗者／蘆洲人

蘆洲微風運河位在疏洪道內，因為地勢較低，緊臨淡水河畔，過去蘆洲逢雨必淹，更別說適逢大潮以及水庫洩洪，疏洪道馬上水漲3米，滾滾黃水宛如小黃河。

這幾年因為河川整治得宜，疏洪道已成為當地居民的後樂園，晨間慢跑、飯後運動的好所在，過去不復見的樹下乘涼話當年也漸漸回來了。這裡除了舉辦鐵人三項及其他大型活動外，也是賞鳥迷私房的候鳥棲息觀賞地。遙望陽明山座落在河的彼岸。因為地形的關係，河口偶有濃霧，有時甚至看不到對面巍峨的山頭，不禁讓人懷疑自己對山的記憶，但更神奇的則是濃霧中只露出山頭的模樣，那種只把面紗揭露一角的趣味，反而是只有在地人才能體會的醍醐味。

這天，我見到了！那遙望仙山的悸動，明知道它就位在眼前，卻又有虛無飄渺的錯覺，像是海上發現的孤島，又似那突襲的巨人，讓人混亂地，彷彿置身大航海時代中，發現福爾摩沙的喜悅，仿似安靜的大霧被突如其來的工業巨獸強力扣關。

不禁「啊！」的一聲，搞不清是讚嘆還是作夢，倒是醒了！