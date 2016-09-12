〈戀愛翹翹板〉嫌女友太醜沒面子 又離不開她的照顧
文／諮商心理師 克萊兒
Q：
我跟女朋友交往半年了，其實我很猶豫，因為我是「外貌協會」的，會跟她交往是一個意外，我喜歡豐腴爆乳的漂亮女生，從過去到現在，我沒有一位女友不漂亮，她算是個意外，我很難接受帶她出門的時候朋友異樣的眼光，但我又喜歡被她照顧的感覺，她會為我做很多事情，打掃家裡、洗衣煮飯，買早餐晚餐給我吃，因為我很懶、很髒，生活習慣蠻差的，她都會默默地幫我整理。我常覺得燈關掉沒看到臉時是沒差，但開了燈就覺得感覺都沒了，帶她出去就是丟臉，朋友的臉色就是覺得我馬子好醜又沒身材，她也知道她配不上我，所以一直幫我做事情讓我很難離開她。我真的想離開她，但又覺得這樣好像很沒良心，我該跟她分手嗎？（大維）
A：
我不得不說你是個蠻自私的人，好像所有好處都往自己身上攬，對你來說，女友比較像是你的女傭，而不是女友。
你明知她不符合你交女友的條件，卻也不放過她，但當她覺得和你不匹配而為你「愈做愈多」的時候，你的罪惡感就挑動你，想著自己是不是很過分、自己是不是只是利用她？當你這樣一想，你就愈想迴避掉這個想法。
你在意別人的想法大過自己對女友的喜歡，這件事情是很肯定的，但是當你愈想著女友的附加價值，就愈難看見女友對你的真心，因為你把女友當配件，當你看到朋友射來的眼光，你就想丟棄身旁這個不漂亮的裝飾品。
其實，你一點都不喜歡她，你需要的是一個老媽子，所以當有一位像媽媽般的女人出現照顧你的時候，你感到自己被照顧得很好；你也不是想要女友，你想要的是一個讓你有面子的配件。雖然我不曉得你的這些觀念是怎麼來，但是你得好好面對自己對女友的這些想法，否則，對你來說，會失去很多和另一半真正親密的機會。畢竟，女友不是只拿來讓你發洩，也不是帶出去有面子這種外在價值，更不是幫你做家事、收爛攤的媽媽，你該正視自己對於感情的態度，才能交到你會很珍惜，同時她也會珍惜你的女孩！
（寫信給克萊兒：clairelu703@gmail.com，讀者提問僅於專欄中回覆，因來函眾多，請耐心等候。）
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標題：〈戀愛翹翹板〉嫌女友太醜沒面子 又離不開她的照顧
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