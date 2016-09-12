〈愛瘋迷〉錯過 只因還沒準備好

2016-09-12

文／劉凱西

當初小如離開阿傑時，遭受了不少批評，有人說她拜金，有人罵她浪蕩，因為小如跟阿傑分手還沒一個月，她就找到了新的交往對象──一名之前對她心儀已久、一直守在她身邊，外表普普但薪水優渥的男性。

阿傑在「被分手」之後，陷入了嚴重的憂鬱，情緒相當負面，晚上常失眠，若無法幸運睡著時，只能以淚洗面。許多朋友因此拉他出門，陪他吃飯、喝酒，聽他抱怨、責備小如。阿傑每次都會陷入一種歇斯底里，拚命罵小如眼裡只有錢、只想把自己的人生丟給一個男人負責。

「難道女人就不需要對自己的人生負責嗎？把一生都丟給男人就好了嗎？為甚麼挑男友還要看他『未來的發展潛力』？難不成她現在就能預測一個男人未來能賺多少？難道她認為我這輩子就賺不了錢嗎？」

後來愈來愈少人找阿傑吃安撫飯、喝安慰酒了，原因是最後總會把場面弄得相當難看，阿傑總是會喝個爛醉，然後大鬧餐廳，搞得店家必須將他硬「請」出去，朋友則是拚命賠不是。阿傑的憂鬱愈來愈嚴重，後來有人看不過去，把他勸去診所看醫生，接受憂鬱症的治療。

恃才而驕耍脾氣 搞垮事業不聽勸

阿傑是個十分有理想的藝術家，大家都誇他是才子，而他也曾經受到過賞識，有過一份還不錯的工作，然而他不願自己的才華屈就於一份薪水，於是辭掉工作，成立了個人工作室。不過藝術家性格的他不善管理，公司財務狀況一團糟不說，面對客戶時，一些常見的普通問題遇上了他那死牛脾氣，往往把問題擴大數倍，變成無法收拾，於是，工作室沒經營多久就呈現虧損，逼得他必須收攤，最後錢賠光了，名聲也被打壞，再有才華也沒人想跟他合作，財務出現危機，人生陷入茫然。

小如是在阿傑最光采、打算自立門戶時與他開始交往的，當時的小如非常仰慕阿傑的才華與創業的勇氣。當阿傑工作上遇到要求很多的客戶時，小如常勸他做生意要多忍耐，不要把自己的情緒擺在前頭，但這樣的規勸卻讓阿傑更加憤怒，指責小如不懂創作，要他為了錢捨棄人格。兩人交往時，就常為了阿傑的工作態度而吵架，後來阿傑工作室收了，小如要他去找穩定工作，把經濟搞穩之後再來思索理想，沒想到這個建議又讓阿傑暴怒，雖然不到動手打人的地步，然而阿傑口出惡言羞辱小如，讓小如當晚躲到了好姐妹家哭了一夜。

發現幸福不同調 立斬情絲另覓良人

每次衝突後，阿傑都會道歉，並保證自己不會再犯，然而這種事還是一再發生，後來小如開始對他冷淡，有一天，她留下了一張便利貼：「我要的，你給不起！」然後一聲不響離開。

「這樣分手會不會太狠心啊？」連好姐妹都這樣質疑小如，但小如卻堅持地說：「這樣的做法或許狠心，卻是最有效率的方法。我不在乎他是否難過，因為我之前已經難過了好久好久，他卻完全沒看到，更別提在不在乎！」

跟阿傑分手之後，小如主動聯絡了一直衷情於她的男人，兩人展開交往，兩個月後，他們宣布婚訊。阿傑當然無法接受，雖然接受心理治療讓他憂鬱情況好了一些，但小如的婚訊依然讓他傷心，所以小如結婚那天，許多共同朋友選擇來陪伴阿傑，與他一起度過那個難熬的一晚。

穩定人生再談愛情 準備好接納幸福

兩年過了，小如跟閃婚的老公生活幸福，即將迎接新生兒。至於阿傑，在治療情傷之際，也好好檢視了自己的人生，發現沒有收入，人生根本無法開展，於是認命找了份工作，壓抑自己的藝術家脾氣，儘量站在客戶的立場去思索他們為何會提出那些看似無理的要求，終於，他在事業上站穩了一席之地，也終於在來來去去的辣妹之外，找到了一個願意瞭解他的女人，穩定交往之中。

某天，小如和阿傑在街頭偶遇，兩人遠遠地就見到了彼此的身影，兩人都在思索，該不該往前與對方打招呼。後來是阿傑向前了，微笑對小如揮手，小如也微笑迎接。

「當時的我，不只給不起妳要的，任何女人要的，我都給不起。」阿傑告訴小如，小如哭了。兩人握手道再見後，再度奔向各自的人生。

有時候，錯過是因為還沒有準備好。只有自己準備好、把人生打理好了，才有辦法容納真正的幸福。