【愛讀書】 《翻譯教室》

2016-09-12

柴田元幸著，詹慕如譯，大家出版

與村上春樹為日本翻譯雙搭檔的柴田元幸（Shibata Motoyuki，1954-）譯作無數，同時於東京大學文學系開授翻譯課，如今將課堂中的討論，以對白方式如實呈現，選摘瑞蒙．卡佛、卡爾維諾、海明威等人的經典作品，讓學生試譯，並於課堂中相互點評。其對於語言的轉譯，有著強烈的堅持，信達雅外，更要求精準，一字一句，甚至標點符號，皆反覆推敲，並積極開放討論，透過辯論，幾經推演，敲磨出最適切的文字，柴田元幸不帶任何權威姿態循循引導，除了對文字的潔癖與用心，更帶入作品文學性講評，推敲背後，是對文本的理解，與語言精準度的練習；期間更延請村上春樹演講，分享個人的翻譯經驗及翻譯與寫作之間如何相互影響。某程度上，翻譯也是譯者的再創作，在考慮文字印象、文字表情，與深層意涵後，不苟且為之，在在指陳但凡文字工作皆是不厭細的技藝。

（字茗得薏）