2016-09-12

◎向明

就這樣曲肱而枕之吧!

像一隻烤熟的大蝦

羞慚得，滿身通紅

．

絕對不要再去

輕扣天使的門環

世界塌下來

她要愛惜羽毛，絕不會去扛

也不要和別人爭辯

那些滿身金玉者

會是施捨的救世主

．

更不要

以為落葉似的幾聲歎息

便可把乾坤扭轉

為我們紅色的羞慚

無痛 除斑