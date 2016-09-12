【閱讀小說】 一褲底全藏鬼 － 下

2016-09-12

◎吳敏顯 圖◎唐壽南

故事得回到彩券迷四處求明牌的年代說起。

那個差點成為全民運動的年代，許多迷哥迷姊迷公迷婆禁不起一再扛龜，輸光菜金輸光積蓄再輸光全部家產後，不怪自己沉迷賭博肯定淪落為衰尾道人，而將責任統統推向神明頭上，認為神明瞎猜胡亂報明牌害慘了他。

結果，不是放把火燒了木雕神像，便是倒拎著神像丟進溪河。

某天傍晚，天色陰沉沉。樹叢伯仔抄近路走堤防回家，發現堤防下一堆焚燒後的餘燼，奄奄一息地冒出輕煙，心想沒年沒節不該有人跑來烤肉，或許是附近鄉公所、鄉農會工友燒掉一些不宜外流的文件及淘汰的器物吧！

他告訴自己，反正這荒野溪邊，小小火堆不至於延燒誰家作物或房舍，任它燒個盡興吧！隨即加快腳步繼續前行。

深夜大雨滂沱，直到天亮才勉強和太陽換班。樹叢伯仔由睡眼惺忪的朝陽陪伴，扛著鋤頭去菜圃。經過昨天堤下燒東西的路段，特地多瞧一眼。

嚇，這一看，彷彿連初升的太陽，田野的鳥雀，草尖上的風，攏總驚醒過來。

「唉呀，燒什麼鬼怪啊！整暝大雨把溪水都抬高好幾寸，遍地濕漉漉布滿水窟仔，竟然沒把它澆熄，繼續冒煙哩！」

樹叢伯仔朝著那堆餘燼自言自語之後，走下堤防邊坡，蹲在冒煙的餘燼旁邊，睜大眼睛仔細瞧：「哦，難不成燒了黃金、鑽石，怎麼會閃著亮光？」

老人家順手撿根竹枝，撥弄閃爍亮光的物體。他對鬼神認知頗具常識，立即辨認出類似鉛筆的一根小木棒：「咦，這不就是三太子手上的火尖槍嗎？」

早年神像除了少數經過翻模鐵鑄銅鑄，勉強耐燒，其他泥塑、木雕神像，一旦落入火神手中，終歸飛灰煙滅。但三太子天天腳踏風火輪耍特技，這回竟然過不了野地一堆小小火焰山，真教樹叢伯仔有點錯愕。

於是，老人家捧住燒剩半截的火尖槍跑到王公廟，照例站門檻外石獅旁跟廟公說話，他希望廟裡能收容落難的三太子。

廟公雙掌擱在胸前，擺出隨時準備關閉門扇的架勢說：「鬈毛仔，現在大家瘋六合彩，你吃飽閒著，沿堤防往下游多走一段路，就會了解我們王公廟如果要收容落難神明，恐怕再蓋三座廟五座廟也擠不下呀！」

接著，廟公塞給樹叢伯仔一束香和一疊金紙，請他趕緊回堤防邊把那半截火尖槍送還三太子，免得祂提著少掉半截的火尖槍，失去威風。

六

樹叢伯仔明白廟公有其難處，立刻掉頭折返溪邊，照老朋友說的話做。

但就在半截槍尖投進餘燼堆瞬間，火焰旋即騰起尺來高，半截槍尖猛然被騰升火焰彈跳開去，翻滾一圈便插進樹叢伯仔身旁泥地。

老人家雙手合十，口中唸唸有詞，將王公廟無法收容的苦衷仔細稟明，再次恭敬地捧起火尖槍擱上火堆。

這回，槍尖在火焰尖鋒飄浮跳動好一陣子，才消融匿跡。

樹叢伯仔眼睜睜看著如此奇特景象，彷彿瞧見三太子踩在火焰頂尖，不停地朝他叩頭道謝。他強行克制自己起伏的心緒，終究不免瞬間沸騰，禁不住老淚縱橫地對準騰升的火焰，大聲叫嚷──

「太子爺，太子爺，祢要不嫌棄，今後就住我頭殼頂吧！反正我頭上已經住了一群小鬼，可以供你使喚。」

經樹叢伯仔幾句話一喊，火堆似乎受到驚嚇，火舌馬上收歛。老人家抬起頭，透過淚光映照的影像中，果真看到三太子高高地站他頭頂上，嘴角上揚，笑瞇瞇地。帶幾分西洋童話書裡尿尿小童的調皮神情，一手提著火尖槍，一手作勢掀開織錦披風下襬。看樣子準備隨時拉開褲鍊，去澆熄餘燼堆僅剩的幾縷輕煙。

說實在，三太子既然擅長斬妖除魔，制伏樹叢伯仔頭上那些小鬼，等於掐死幾隻跳蚤蝨子，易如反掌。但神畢竟比人聰明，祂了解當真所有鬼怪被掃蕩一空，周圍不見鬼怪妖魔蹤影，恐怕再厲害的神也無用武之地，人家供奉神祇豈不白白糟蹋香火？祂當然不能逞一時之快，這是全世界共通的一個理呀！

人間事一環扣一環，人神鬼三者之間何嘗不是。養小鬼又不屬哪個人專利，三太子閑著沒事撿現成養幾個消遣有何不可，何況不用養在自己身上。

廟公問過樹叢伯仔：「鬈毛仔，你發善心養小鬼，竟然請三太子擔任監獄典獄長，你教那些小鬼怎麼輪迴投胎？」

廟公想法是，一個人既然同情小鬼無處棲身收容它們，卻又找個憲兵在頭頂站崗監視。如此神鬼交鋒，敵對雙方天天大眼瞪小眼，隨時可能展開慘烈廝殺，以鬈毛仔半精明半糊塗的腦袋瓜，和日趨衰老的身軀，哪來本事擺平亂局？

但樹叢伯仔自有主張。他認為小鬼輪迴投胎並非個個如願，縱使再世為人，不少人生活處境反而不比前世當孤魂野鬼幸福。倒不如維持現今，大伙兒處境相同，鬼鬼平等，跟阿兵哥一樣睡大通舖，說說笑笑同甘共苦，沒有什麼不好呀！

他告訴廟公：「我已經請三太子擔任小鬼們的糾察隊長兼輔導老師，遇到小鬼瘋癲過頭，自有火尖槍伺候。至於小鬼投胎問題，三太子跟我想法同款，大家都活在民主社會嘛，誰也不用簽到簽退，隨時皆可自由來去。」

小鬼居住樹叢伯仔頭髮間，有三太子隨時盯牢，確實比過去安分。奈何小鬼就是小鬼，暗地裡不免蠢蠢欲動，連三太子耍威風耍累了忍不住不打個盹，都曉得利用。三三兩兩躲進某個角落哼唱歌曲，甚至張牙舞爪比畫身手。可當真鬧得太凶，樹叢伯仔自會出動五爪千歲，左右開弓地往頭上剿鬼平亂。

老人家認為，吵歸吵鬧歸鬧，形同子孫滿堂的大家庭，遠比他孤伶伶過日子，好太多了呀！

七

人家都說小鬼為了來無影去無蹤地隱匿行跡，個個有嘴沒尻川，不隨便留下跡證。所以儘管樹叢伯仔頭頂長年住一窩，並未帶給他清理排泄物的困擾。

如今多了三太子這個新住戶，外表長相人模人樣，理應有人類吃喝拉撒各種需求。祂內急時究竟怎麼上廁所？不免令樹叢伯仔操心，尤其每當自己端個大碗公用餐時刻，心裡更是七上八下。

縱算不是吃飯時間，走在路上正巧與村人擦身而過，或到雜貨店買油盬醬醋之際，萬一頭頂突然澆下不知是鹹是酸，還是辛辣的騷尿，又該怎麼辦？

老天爺創造萬物，天天忙得不可開交，這個缺隻眼睛或手指腳趾，那個多長層油脂或少塊肉，勢所難免，何況疏漏之外，偶爾總有偷懶時刻。對人類算特別看待，打造得遠比其他生物精緻耐操。給人臉上掘口大嘴巴，不但掌理吃喝填飽肚子，剩下空檔時間，還管說三道四。更難得是大嘴巴底下，附送一具張翕自如的下巴頦。任何吃撐肚腸不想罵人時刻，能夠將嘴巴關閉。若說疏漏，大概某個關卡漏裝了開關，所以每當樹叢伯仔抬起頭，擔心三太子會撒泡尿時，往往忘記收攏下巴頦。

於是樹叢伯仔不斷提醒自己，沒事兒閉緊兩片嘴唇，叩緊上下排牙齒。後來發現人家三太子從小養成良好衛生習慣，遇有需要即踩動風火輪找廁所，老人家大可不必擔心天降甘霖施放有機肥料，但隨時收攏下巴頦，則已成為他日常生活一個重要環節。

面對村人很少主動開口攀談，正是此一習性的延伸，讓樹叢伯仔不像村中其他老人，喜歡反反覆覆地張嘴說個不停。

八

樹叢伯仔過了七十歲，頭髮一天比一天稀少。大家擔心的不在於他哪天禿頭，而是擔心他頭頂那些小鬼，將何去何從？

何況等老人家整顆頭殼像光溜溜地氣象雷達罩子，不但小鬼無處棲身，太子爺踩風火輪也得溜滑梯演特技，必須小心翼翼才不至跌跤。

再說村民住宅普遍老舊，屋牆門窗處處露出大小隙縫，一旦小鬼們無處棲身，只能在孔洞之間鑽進鑽出，時時刻刻提防尾隨的火尖槍刺中屁股。紛亂景場，肯定比颱風侵襲還恐怖。

颱風來襲畢竟有時有陣，路徑偏離或過境了就風停雨歇，若放任神鬼胡天胡地鬧開來，不難想見，全村將永無寧日。

有人認為，如此為那群小鬼的去處操心有點道理，為哪吒三太子花費心思則大可不必。太子爺一向神通廣大，踩風火輪比現代青少年踩滑板橫衝直闖要高明許多，在光禿頭頂過日子，對祂而言應該不算耍特技。

樹叢伯仔認同這種觀點。因為每次野狗跑到菜園裡撒野，他拚命追攆時難免跌跤翻觔斗，根本顧不了頭頂站個太子爺，好幾次激烈的大顛簸大地震，太子爺始卻終沒漏氣。反而老人家自己，不是跌得四腳朝天，便是跌個狗吃屎，總是尷尬又狼狽地爬起身子，用雙手拍掉身上汙泥。

這時，頭頂上的三太子和小鬼，以及在一旁遊戲的小孩子，都會樂得哈哈大笑。笑這個老人跌得灰頭土臉，耳扇子還帶回禮物，掛著一條番薯藤或一條蚯蚓，當耳墜子。

可見三太子比舞台上騎獨輪車的特技演員厲害千百倍，平衡感絕對屬世間一流。祂不停地前晃後晃左歪右傾擺弄，學那不倒翁，一眨眼便回復正常，露出兩個盈滿笑意的酒窩。

會教老人家寢食難安，乃在於頭髮愈掉愈多，一天比一天少，等哪天頭頂無所遮掩，小鬼們無處藏身，大概只能迫使它們回復早前拐騙偷盜，四處流竄乞討的日子。

樹叢伯仔日日夜夜地想了好久，實在想不出自己頭殼變成濯濯童山之後，該如何安置小鬼們。

九

老人家特地跑去問廟公，廟公老友掐遍指頭數了又數，歎聲連連仍找不到好計策。

樹叢伯仔走投無路，幾次涎臉抬頭向太子爺求助，祂總是低下頭用稚氣的大眼珠子，睖瞪著老人家一陣子，不吭不哈。

從太子爺一而再再而三只顧低頭的動作表象看來，祂似乎不太關心，也顯得無奈。這些重複的動作，究竟留下任何明示暗示，大概要靠老人家自己揣摩了。

等村人張眼望去，樹叢伯仔那稀稀疏疏零零落落的髮絲，根本遮掩不住油亮頭皮時，大家才發覺老人家連褲腰都繫不牢了。

整天就看到他不時地把往下滑落的褲子，拚命地朝上提拎，動作滑稽古怪。於是有人猜測老人家這麼做，目的在轉移人們不時盯住他頭頂的視線。

有人問樹叢伯仔，一旦頭髮全掉光，小鬼們究竟會被安頓到什麼地方？樹叢伯仔始終不鬆口。直到某一天廟會大拜拜，老人家高興地多喝了幾口老紅露，禁不住孩子們糾纏追問，才緩緩站起身子，岔開兩條腿，將兩根大拇指插進肚臍兩側褲腰，像過去老把褲子向上提拎那樣，使力往外挪出隙縫，讓肚皮與褲腰之間露出一道黑里黑籠的深淵。

「噓──那些小兄弟小姊妹習慣白天睡覺晚上遊戲，現在正做大頭夢，你們偷瞄一下下，但嘴巴一定要閉攏，不能出聲音吵醒他們。」

身邊的孩子，立刻變成一頭頭小山羊弓起頸脖，把頭朝老人家褲腰間拱，甚至用力頂著老人家肚臍。可惜所有的孩子，僅僅看到肚皮跟褲檔之間黑糊糊的隙縫。

終究沒哪個孩子，看清楚睡在褲底的小鬼長什麼怪模樣。倒是有孩子擔心，胯下兩側通向褲管，小鬼和小孩睡覺都不老實，很容易從褲管跌落地面，便建議樹叢伯仔不妨學他弟弟，褲底包塊尿布，防止意外發生。

心地柔軟的孩子，更害怕老人家脫下褲子上大號辦大事，一個不小心，小鬼們豈不是統統掉進糞坑或馬桶裡淹死？

有個年紀大些的孩子，看過老人家腰間下方黑窟窿，再抬頭呆望著老人家光禿的頭頂一陣子，然後滿臉困惑地搔搔自己腦袋瓜，自言自語說道：「糾察隊長站那麼高，怎麼曉得褲底的小鬼守不守規矩？」

孩子們群聚一塊，腦袋瓜不停打轉，想到一籮筐問號。例如，是不是每個大人褲底都藏小鬼，所以連小便都遮遮掩掩？要如何區分哪些是好鬼哪些是壞鬼？萬一小鬼們肚子餓，會不會順手把褲底的小雞雞當雞腿啃，把屁股當紅龜粿？

樹叢伯仔摸摸孩子腦袋說：「任何事情都能找到答案，小孩子練習多動動腦筋，長大後才會比別人聰明。」

以前，村人說樹叢伯仔一頭殼全鬼，鬈毛的最搞怪，果真誰都猜不透他心裡想什麼。到後來，村人說法各自不同。最後結論倒雷同：「哈！那個老番癲，一褲底全藏鬼，恐怕連他自己都不知道在想些什麼？」

鄉下人土直老實，有什麼說什麼，應當不假。

樹叢伯仔早在七十歲之前就將身後事拜託廟公，八十幾歲過世入殮，廟公特別為老人家多穿了好幾條褲子。事後不少人好奇地跑去問廟公，樹叢伯仔究竟穿幾條褲子？為什麼需要穿那麼多條褲子？難不成為了防堵小鬼們鑽出來嚇人？更有人擔心，那麼多條褲子弄不好會把住在褲底的小鬼悶死陪葬哩！

不管問什麼，廟公總是搖搖頭，擺擺手，笑而不答。盡讓大家瞎猜。

至於天天在樹叢伯仔光頭上耍特技的哪吒三太子，是不是跟隨老人家住進陰曹地府？大家同樣找不到答案。

廟公只說，他從宜蘭街買了一頂泥帽擱在樹叢仔胸前，由老朋友自己決定要不要戴到頭上。●