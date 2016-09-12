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〈旅遊的滋味〉菲斯最夢幻住宿──莫可利宮

2016-09-12

今天的品嘗者／鍾聞達

摩洛哥王國中歷史最悠久的千年古城菲斯，其舊城區於1981年入選為世界文化遺產後，就日漸受到遊客的青睞，許多居民紛紛將傳統住家改建為特色民宿。其中，莫可利宮（Palais El Mokri）無疑擁有最奇幻的體驗。

興建於1906年的莫可利宮，主人是曾任卡薩布蘭卡的總督Si Tayeb el Mokri。由於在法國殖民主義下的政府工作，當摩洛哥獨立後，Mokri家族隨即被排斥在政治外，曾經風光喧鬧的宮殿從此空廓寂寥。但對我而言，反倒沉浸在沒落貴族的蕭然氛圍，時不我予的塵封繁華之中。

首先映入眼簾的是配上藍白陶瓷馬賽克鑲嵌的西班牙式庭園建築，和象徵天池的八角、四角和圓形水池噴泉。伊斯蘭壁飾客廳懸掛著巨大的花束型水晶吊燈，18世紀法國裝飾家具透露出貴族的驕傲。從彩繪雕刻雪松木天花板垂降下來的紅色天鵝絨窗簾，陽光穿過扇貝形花窗玻璃將彩色光束映射在東方瓷器上，藍白幾何線條瓷磚搭配抽象曲線雕花金漆鏡的浴室則充滿不真實的科幻感受……。

住宿莫可利宮遠比預計還要物超所值，要是來到菲斯，在此住上一晚絕對讓你有個畢生難忘的美麗回憶。

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  • 1985年電影《尼羅河寶石》也曾在此處取景。

    1985年電影《尼羅河寶石》也曾在此處取景。

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