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〈旅遊的滋味〉如祕境般的連則海德谷地

2016-09-12

今天的品嘗者／ Kristina

我們於春夏之間造訪了這個位於瑞士東部的連則海德谷地（Lenzerheide），此地冬天時因具備了各種陡坡度的滑道，是很受歡迎的滑雪勝地；夏天則因充滿湖光山色，是健行、短居的熱門地點。

我們的旅館坐落於海拔1500公尺的海德湖（Heidsee）附近，這裡盛夏期間常常簇擁一群烤肉、游泳、做日光浴的遊客們，可惜五月的水溫太冷，偶爾還下小雪，我們遂打消此念頭，改成只欣賞山林景色。被阿爾卑斯山環抱的大自然，有一種空靈的美，好像時間都靜止了；坐在微濕的草地上放眼望去，對面山頭白雪皚皚，筆直的樹林像一個個小勇士守護這座湖區，朵朵白雲飄過，有如身處離天空不遠的祕境。

低頭一瞧，某些春夏植物早已悄悄冒出土地，綠色的葉瓣上還結著霜，它們不卑不亢，低調地為即將到來的夏天綻放。有許多遊客來此，都會到飯店享受昂貴的療養設施，但對我來說，欣賞此仙境般的風景，早已是身心最好的療癒。

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  • 被山與森林環抱的海德湖如祕境般吸引人。

    被山與森林環抱的海德湖如祕境般吸引人。

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