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上班一族9月徵文─職業婦女甘苦談

2016-09-12

你是職業婦女嗎？面對家庭與事業兩頭燒的壓力，讓你喘不過氣來，有沒有什麼不吐不快的辛酸呢？歡迎來稿與我們分享，文長限500字以內，請附上真實姓名或筆名，與連絡方式，本版保留刪修之權，截稿至9月30日。來稿請寄：career@libertytimes.com.tw

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標題：上班一族9月徵文─職業婦女甘苦談


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2016年9月12日‧星期一‧丙申年八月十二日
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