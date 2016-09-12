〈職場萬花筒〉科系不影響就職發展
2016-09-12
文／居隱
最近某知名大學哲學系有大批學生轉系，引起民眾熱烈討論，其中有論點認為：哲學系沒對應現有行業，讓學生擔心畢業即失業，才選擇轉系。筆者對此有話要說。
雖部分行業限相關科系應徵，但更多行業沒要求，因此就讀哪個科系，不影響找工作。
像是跟哲學系同樣是人文科系的中文系學生也擔心畢業即失業，但實際上，有畢業系友擔任影印機維修員，還有系友考取就業服務員證照，並開班教導如何考取證照，用語文能力發明準備考試口訣呢。
再像是為協助聽語障朋友溝通、吸收知識，已有中文系、哲學系系友，及明星學校法律系系友，考取手語翻譯員證照，用所學知識翻譯演講、司法案件，不就對應現有行業？
現代社會變化快、價值觀多元，出現不少新興、較獨特的行業，學校不一定有師資提供培訓，所以找工作不用太在意就讀科系，先想清楚本身特質、興趣，及希望擁有的生活型態，找適任且覺得有意義的工作才是正確的考量！
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