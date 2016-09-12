〈有話職說〉拒絕幫忙同事，慢一點說

2016-09-12

文／洪雪珍（yes123求職網／資深副總）

同事請求幫忙，可是礙於種種原因，沒有辦法幫得上忙，這時候該怎麼做，才能顧全對方的感受與自尊，又能讓對方充分明白不可行又不會繼續「ㄌㄨˊ」下去，而彼此仍然可以江湖再相見。

此時此刻，一般年輕上班族都會正義魔人上身，就事論事，不行就是不行，急著趕快給對方答案，不要耽誤事情最重要，可是梁子卻從此結下。那麼，何不試試以下四個要領，既可以說不，還讓對方感動在心。

拒絕第一要領：不要馬上拒絕

事情固然重要，但是顧及到對方感受，不要馬上拒絕，慢一點，事緩則圓，是拒絕時的第一要領。

同事Julie向我抱怨，另一位同事Alex不幫忙，於是我把Alex找來了解情況，Alex無奈地表示，「我沒有耽誤時間，在第一時間馬上回覆她不可行，讓她趕緊想想其他辦法。」

Julie立即反駁：「可是，你想也沒想，連試一下都不試，馬上拒絕幫忙，一點誠意也沒有。」馬上回絕，讓Julie有被打臉的難受，沒有面子，下不了台，很傷自尊。

癥結浮了上來，Alex認為不耽誤事情最重要，Julie卻堅持要看到對方的真心誠意，因此要讓對方感受舒服，「慢一點」是首要訣竅，可以晚一、兩天拒絕，如果事情緊急，慢半小時拒絕亦可，就是不要當下、當場、當面說不行。

拒絕第二要領：展現熱心

表現誠心還不夠，要讓對方感受到心是熱的，有把對方的事情放在心上，這是拒絕時的第二要領。

Julie火氣未消，繼續抱怨：「如果你把這件事情放在心上，應該不是馬上拒絕，而是會花一點時間想想其他辦法。」

所以，慢一點還是對的，可以留點時間幫對方想一想對策，令人遺憾的是Alex的確有這樣做，只是沒讓Julie知道，才造成誤解，於是他向Julie補充說明：「我知道公司有規定不可以這樣走流程，但是事後還是幫忙問了其他單位，問了半天仍然是一百個不行。」經過這麼說明之後，Julie不只釋懷，眼眶也紅了，看得出來她深受感動。

拒絕第三要領：切忌模糊

雖然拒絕很難說出口，但是比起給一個模稜兩可的答案，讓對方誤以為還有一線希望都來得好，所以拒絕的第三要領，是給一個清楚明白的答案。因此，Julie在明白Alex的心意之後，客觀地說：「Alex給的答案很明確，不行就是不行，我就知道此路不通，趕快想想別的辦法，不至於耽擱時間、延誤進度。」

而且，Julie也感謝Alex清楚說明理由，讓她知道公司的流程與規定，下次就不致重蹈覆轍。在職場，每一次的互動對於新人來說，都是一次機會教育，讓對方明白事情原委、背景原因，可以幫助他們進步，下次做得更好。

以後拒絕時，慢一點，讓對方感受到誠心與熱心，就不會傷感情了！

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