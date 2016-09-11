【藝文短訊】 孫大川 講台灣原住民文學

2016-09-11

由飛頁書餐廳舉辦的文學講座，邀請台灣原住民文學研究者、監察院副院長孫大川先生演講，講題為「文學做為一種民族防禦：台灣原住民文學與我」。此演講為收費活動，時間是9月30日晚上7時至9時，地點在飛頁書餐廳（台北市新生南路二段30巷1-3號），報名可洽：02-23432079，陳先生。