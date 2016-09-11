【藝文短訊】 2016桐花文學獎 10月31日截止

2016-09-11

由客家委員會主辦、台灣文化產業發展協會承辦的「2016桐花文學獎」徵選至10月31日止（憑台灣郵戳），本屆分為一般組與客語組，各設有新詩、散文及短篇小說三類，創作主題為與客家文化相關之內容，不限國籍以正體中文或客語漢字創作者皆可參加，首獎最高十五萬元，詳情與簡章可上網：www.hakkaliterature2016.tw，或電洽02-23510116。