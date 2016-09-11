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【愛讀書】 《今日的佳餚》

2016-09-11

橋本紡著，詹慕如譯，時報出版

日本作家橋本紡（Hashimoto Tsumugu，1967-）新作以平凡吃食為主題，創作二十三篇短篇小說，精準裁剪不同的人生切面，顯微出浮世男女遭遇的各色人生。其不以交代悲情過去起手，定焦於人物某個階段的完成，選擇下一條人生路徑的徬徨瞬刻，讓惹灰的生活、無著落的心緒、尷尬的摩擦，疏疏落落呈顯──父母即將離婚，暫居爺爺家的惘然少女、賀爾蒙作祟雙雙越過道德邊境的青年男女、進入東京大學卻因不能與高中朋友同往而心有遺憾的新鮮人、未能留下孩子的夫婦必須面對婆家的期待……有人被往事的影子纏絆，有人在谷底療癒傷痕，有人在兩難抉擇中拉扯煎燒，一篇即是一種困境，然作者不單只以「食物」撫慰，更托出藏在背後撐持的心意，似一道溫柔的風，吹過餒扁的心，重新灌滿揚帆的氣力。（耦心栗血）

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  • 《今日的佳餚》

    《今日的佳餚》

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2016年9月11日‧星期日‧丙申年八月十一日
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