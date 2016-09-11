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楊小濱／路遇小學老師

2016-09-11

◎楊小濱

站在路中央，小學老師

攔住了一朵烏雲。

細雨從法鐳的臉上飄落。

老師笑著講規矩：

請走到陽光的金絲邊上。

法鐳摘下烏雲，鞠躬，

捧出胸中的蜂巢。

幾十年前的老師，

依舊一樣年輕，平庸——

好像白堊紀的羽毛

在未來城重新粉刷一遍。

女妖般的歌聲從樹上繞來，

老師總算認出法鐳，

拍手叫好，在影子外面

把灰塵拍得風生水起。

法鐳想逃走，卻被老師

抓回：要不，再敘敘舊？

老師拿出識字課本：

還記得敵人是誰？

一個瘋子擦身而過。法鐳

踢走腳下的小石頭，

讓老師以為未來一片光明。

法鐳向路的盡頭望去，

分不清起點和終點，只見

遠去的校車閃起了警燈。

他咳嗽，咳出一團白日夢。

老師滿意地點頭，遙指

瘋子轉彎的街角。

法鐳又把白日夢吞下，

但始終沒有說出：

記得……我每次都忘記。

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標題：楊小濱／路遇小學老師


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