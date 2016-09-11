2016-09-11

陳文榮

一大早去超市購買生鮮蔬果，提籃到櫃檯結帳時，一個特價17元的南瓜一直刷不出金額來。在我後面排了六位也在等候結帳的客人，擔心他們等太久，我不禁有些心急，就對櫃台小姐說：「刷不出來，南瓜不要買好了。」

排在我後面的那位小姐對櫃台小姐說，慢慢來，不要急。或許這句話產生效用，櫃台小姐鎮靜地找來公司幹部親自操作收銀機，順利完成結帳。

當我提著兩袋蔬果走出超商大門時，排在我後面的小姐也結好了帳，她說：

「伯伯你好幸運，碰到刷不出來的商品，還有專人來幫你服務。」

本來因為電腦操作不順而不快的心情，聽到小姐這番話，瞬間煙消雲散。出了超市的大門，迎著燦爛的陽光，心境開朗起來。我想，今天應該是我的Lucky Day。