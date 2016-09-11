異色童話館 憂鬱王子

2016-09-11

江東顏

「太過溫柔，是沒辦法在這座城市生存下去的。」這是燕子離開他前，留給他的最後一句話。

從此以後，他對出現在眼前需要幫助的民眾視而不見，對遠方傳來的悲慘消息充耳不聞，對所有不公義的事情緘默以對。

他的鐵石心腸，讓他不再有過眼淚。他憂鬱的藍寶石眼睛，冷酷無情的注視著這座城市的醜陋和不堪。他的臉上雖然還保有笑容，看起來卻一點也不快樂。

人們給了他一個「憂鬱王子」的簇新綽號，卻不知道令他憂鬱的源頭，在聽見他的改變後，喜悅得不能自已。

只要他能安好，便是不能待在他身邊也無所謂。他的離開，絕對是值得的。壓下飛回去見他的想法，燕子離他越來越遠，越來越遠。