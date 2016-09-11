往事留聲機 那年稻穀的故事
林連鍠
在軟爛的土裡，植下一株株青苗，就像埋下一個希望，期待收成的路上，就需要不止息的呵護與汗水，才能將青苗抽出稻穗，整片田才能在綠衫上換披金黃外套。才能在一陣風的到來後，激起一波波的稻浪，引發驚嘆。搖曳中似乎呼應了著這一季的辛勞，輕輕喚起一段正遠去的記憶。
家的四周就是稻埕，稻子收成的季節一到，總有絡繹不絕的稻穀進駐，太陽大的時候，只要不下雨，曬個兩天就可裝袋完成。但若遇到雨季，那可就得曬個四、五天才會乾。
曬乾的穀子，稻芒紛飛，掉到身上，那種癢真的夠你抓的，沒有親臨體驗很難了解那種感覺。文人筆下豐收喜悅的描述，在這時可就什麼也不存在，因為在穀子裝袋之後，你只想跳到河裡，用刷子在身上好好地刷個一兩回。洗完澡後，真的會體會到什麼叫幸福！
每年稻榖價格波動大，計價以一百斤為單位。價格好，通常也就是歉收的時候，可以賣個一千多塊錢；大豐收，也正是榖價大跌的時候，賣個七、八百塊錢就算不錯了。唯一比較有保障的，是農會的保證收購價格，固定可賣個一千多塊錢左右，但相對要求的品質、乾燥度都要較高，收購的數量也有配額的限制。
那年，我念高二，得知運穀子到農會收購的時間後，跟學校請假兩天處理稻穀。自從父親過世後，糶糧的工作就落在我身上。第一天，把穀子重新倒回稻埕上，曬得更乾後裝袋，扛上牛車。第二天晨霧尚在，我就拉牛車往鎮上的農會出發，還沒七點就到了農會，排第一順位，時間還早，我拿起母親幫我準備的便當，水牛靜靜的站著，陪我吃著便當。
八點過後，後面多了好幾台車，大地主阿三ㄟ，派了三台三輪車來，對應我的牛車上只有三個布袋的稻榖，貧富高下立判。接著一陣騷動，大家彎著腰讓出一條路，遞上香菸與檳榔，看著他們彎腰哈躬的樣子，不用猜也知道是驗稻榖的阿斌出現了，手上晃著那根中空金屬的抽驗棒，插到布袋裡，再拉出時，中空的部分就會塞滿稻榖，就用這些當樣本，檢驗品質、乾燥度是否通過，而農民就得快快拿起揉成球狀的報紙，把縫隙填補起來，別讓稻榖掉出來。
我真的很不喜歡阿斌的樣子。他掌握著能否收購的生殺大權，大地主總會在幾天前，請他到酒家喝花酒。那個大大的啤酒肚，我一直認為藏著好多不堪的過往。
我客氣跟他點個頭，他卻嘴角上揚地經過我的牛車旁，直接到阿三ㄟ的車子，連抽驗的動作都不用，就示意往穀倉去秤重，由於他並不是先驗順位第一的我家穀子，我氣沖沖地衝了過去，他用睥睨的眼神看了我之後，抽驗棒就快速的搓在布袋上，快到我來不及堵住破口，穀子也就一直掉了下來。我看出他的不友善，哪管一群大人在旁，就一手勒住他的脖子，往旁邊的草地一甩，扭打起來，旁人拉開之後，大家忙著幫他拍去身上的塵土，卻沒有一個人幫我說句話，接著他怒氣地說，你的不合格！
一個星期後，再度拉著牛車到農會複驗，看到大家對我好像怪怪的，後來走出來的竟然不是阿斌。新的檢驗員很客氣地告訴我，阿斌上星期車禍身亡的消息……
那年的記憶，不曾忘記，我常問自己，同樣情境再來一次，我會如何處置？總有不同的答案翻騰著，就像風一來，稻穗彎著腰，接著又挺直了腰。
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標題：往事留聲機 那年稻穀的故事
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