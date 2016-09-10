人生護理站 小娜與她的母親
2016-09-10
謝佳真
自那個盛夏開始，小娜再也無法打球了。
半坐臥在病床上，面露愁容的小娜看著手中的相本，眼角流下了兩行的眼淚。在球場的一幕幕恍若又再次躍然在小娜的眼前，那時的她盡情地揮灑著汗水，在球場上奔跑與隊友合作無間，但現在的她卻連走路都十分費力了。
我時常在發藥時，看見小娜的母親在病房守候的身影，小娜的媽媽告訴我，她對小娜的病感到非常抱歉。兒時小娜常對她抱怨腰酸背痛，小娜的母親總以為小娜是因為參加籃球隊運動過度才會導致她腰背痠痛，希望小娜能退出校隊好好念書考上好大學。「小娜是一個孝順的好孩子，但她聽了我的話不再打球之後，她的狀況卻一點改善都沒有，反而又更加嚴重了！」於是高中畢業的小娜不再升學，幾乎癱瘓的她已經無法行走了，還必須靠輪椅來生活。
而後的日子小娜的媽媽帶著她四處求醫，終於找出病因。因為頸部長了腫瘤壓迫了神經傳導，但是小娜的腫瘤太大，已無法藉由手術切除。得知這樣殘酷的結果，小娜的媽媽激動地大哭，「都是我不好！都是我的錯！是我耽誤了小娜的青春和就醫的黃金時間，才會害她不能走路！我不是一個好母親……」
「媽，我不會怪妳，我知道我們都已經非常努力了，這是老天爺給我的功課，接下來的日子我會努力去克服。」令人動容的這段話，至今仍深刻地烙印在我的心中。
小娜的母親當然是愛女兒的，然而面對疾病的未知與殘酷，即使是再厲害的醫療人員也是束手無策啊。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
副刊‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 蔡友才涉案情節升高 檢認定「從頭到尾都知情」
- 兆豐案蔡友才4度應訊 深夜300萬元交保
- 自由廣場》既不獨立也不董事
- 就職萬榮鄉長 張秋美強調清白從政
- 網協理事長：妖魔化協會不公平
- 自由廣場》管仲經濟戰 時空穿越劇
- 才新婚當爸 維修師觸電不治
- 47宗教團體 獲低碳認證
- 社論》歐巴馬與達賴喇嘛的紅地毯
- 蔡友才、王起梆兆豐案交保 面色鐵青離開北檢
- 夜深了 台南海安路塌陷現場還在搶修
- 自由廣場》故宮戰略價值
- 古天樂搭車抓寶 高居26等級
- 中秋連假 台鐵工會抗議強迫加班
- 斥資5千餘萬 中平國中危樓重建
- 席格門和帕維克聯手 贏得美網混雙冠軍
- 受蘋果下滑拖累 美三大股全面收黑
- 熱帶性低壓可能成颱風 預計下週影響台灣
- 潮洋溪黃濁 揪出工地偷排廢水
- 機捷年底可望通車 市府將辦試乘
- 台鐵豐富站今通車 拚雙鐵輕旅
- 〈國際現場〉Google測試無人機送外賣
- 檢察官、社會勞動人 台西淨灘
- 桃機屢淹水 收服務費挨轟不實
- 台南放晴了 球場補紅土逾140包
- 日職》黑田今實現「真男人」諾言
- 自由廣場》軍公教不是只有九三型
- 新日光8月營收月減逾5成
- MLB》界外球判暴投 喬伊斯又惹議
- 世界盃室外拔河賽 台灣隊奪第3金
- 東凌跨足坐月子中心市場
- 歐巴馬揚言推新制裁 懲罰北韓再核試
- 富國銀行盜開帳戶 遭罰1.85億美元
- 九命怪貓 義大利強震逾2週救出兩貓咪
- 台鐵七堵站電車線故障 列車受影響
- 男醫院前遭輾 護理師充當點滴架
- 自由廣場》被生存、被工作、被溫飽
- 綠衣天使送月餅 獨老揪感心
- 政院300億救觀光 國民黨續批
- 南市議長補選 民進黨內初選僅賴美惠登記
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：人生護理站 小娜與她的母親
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分