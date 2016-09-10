感覺紀事簿 最美好的一天

2016-09-10

Delia

什麼是最美好的一天呢？

以前我曾經覺得所謂的好日子，就是在薄有涼意的早上被太陽喚醒來，醒來後發一陣呆，想一想覺得沒什麼事，於是又繼續沉沉睡去。然而最近我有了個真實的經歷，才知道真正的好日子不只是這樣的。

所謂的好日子，就是被太陽叫醒後，想想覺得沒什麼事，又繼續睡；睡一陣子又覺得好像連睡都睡夠了，因為真的沒什麼事，所以就賴在床上看小說；看一陣子又覺得好像也看夠了，於是出門去看前幾天剛好看到的、又那麼難得剛好在轉角二手雜貨店出現的唯一那麼一盒京都製香老舖的線香。因為店主不識貨，標價標低了，因為剛好有閒錢，所以就買了。

回家後幫含苞的牽牛花牽藤。吃餅乾，再吃更多更多餅乾。燃香、品茗。白日裡左鄰右舍都上班去了，所以可以心安理得把音樂放得很大聲，聽這幾天不管怎麼聽還是覺得「好厲害喔」的張學友，繼續大聲讚嘆張學友是神，繼續看沒看完的小說。外面是大好晴天，鮮花在側，雜書在懷，書看完之後還覺得自己看了個好故事，沒白白浪費時間，真好真好。

這種日子，是什麼呢？難道，是天堂？

不，這是畢業後又回到校園當老師，在各種行政事務壓迫下才更懂得珍惜的日子。這種日子其實可以簡約成三個字，「放暑假」！