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微小說 幫忙

2016-09-10

陳琨和

強颱來襲的早晨，她騎上機車出門。雖然當地政府宣布了停止上班上課，但她還是得去公司上班。

混蛋老闆！這麼大風雨還叫人來上班，出意外你要負責嗎？正在等紅燈的她很生氣，兩隻手把剎車按得很緊。

忽然，她看見路旁有一位拾荒的老婆婆，老婆婆拾荒的工具被強風吹得散落一地。

下車幫忙老婆婆好了，遲到大不了扣錢。她下車把機車牽到路旁。

就在她移動到路旁的時候，一根粗大的樹木斷枝硬生生從天而降，就砸在她剛才等紅燈的地方。

好險，她想，如果我沒有下車想幫忙老婆婆的話，那根樹枝一定會打中在那等紅燈的我。

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標題：微小說 幫忙


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2016年9月10日‧星期六‧丙申年八月初十日
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