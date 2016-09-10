橘色思路 手寫的魅力

2016-09-10

張玉芸

在倫敦的大英圖書館裡，我遇見了多位知名作家的手稿，譬如威廉莫里斯，狄更斯，珍奧斯汀，王爾德，也有李奧納多達文西的筆記原稿，小小的一頁紙張卻是佈滿密密麻麻的字句與圖稿。這些逐字逐句逐頁書寫的字跡，好像作畫一般，有作者的脾性與愛好。一筆一畫是由作者以手執筆，沾濡墨汁，真切而費力寫下的心思與意念，細細閱讀這些篇章時，體會到一種滿滿的情感與思緒。這樣的感覺，電腦打字無法替代，一點也無法替代啊。

便捷是現代人生活的形容詞，效率更是個人或企業追求的目標。關於寫作，現代人敲著電腦鍵盤進行，刪改，複製，整段搬移，想一想覺得不妥，整段再搬回原來的位置，多麼輕鬆簡單。而這些動作，在沒有電腦的時代裡，必須以手動處理，重新謄寫一番，費時費力費墨，多麼不便啊。然而，也許正是因為不方便，當時的寫作者需要更專注於自己的想法與用字，那是屬於深沉穩重的書寫。相形之下，現代人的書寫似乎輕盈許多 。

網路時代的人們，坐在電腦前面敲打鍵盤時，通常會分心查看電子郵件，或者順便逛逛臉書，東逛西逛，浪費不少時間。提醒自己該回到寫作了，才要開始寫時，等一下，家事國事天下事，事事要關心，於是又開始閱讀網路新聞，一篇又一篇越看越多。接著各大報紙的副刊文章，也要瀏覽一番。該收心了，突然間看見了一則標題有夠驚悚的社會新聞，還是看一下內容吧。真的不行了，眼看時光分秒浪費，面對太多的資訊，無數的新知，東看看西看看，時間大把大把流失。電腦寫作的誘惑真多，需要極大的克制力，戰勝屬於自己的這一座心思戰場。

從前的前輩作家們倘若看見此情此景，不知道會不會慶幸他們生活在沒有網路的時代，就算是要一筆一畫老老實實地寫下來，那也是幸運的。因為一旦進入網路大海時，它將大口吞噬寫作時間。