月光夢公園 夢見多年不見的朋友
長治
我是個鮮少做夢的人，數算一年下來能做五個夢已算多了，整年不做半個夢亦是常態。數月前某日夜寐，朦朧中夢見國中時的哥兒們昆仔。當年我和昆仔本是國中羽球校隊的搭檔，因性格合拍所以友情甚篤。只是後來我選擇升學高中，昆仔因家境之故選擇進入職校就讀，往後的人生際遇便有了各自的發展。加之昆仔後來搬家，未留下新家電話號碼，以致我倆未曾再見。
回說夢的內容吧！夢裡昆仔愉悅地邀我搭車上山去遊玩，車行至半山腰遇著一間兼營膳食的民宿，昆仔帶我入內打打牙祭。昆仔點了數道他愛吃的菜大快朵頤起來，我則忙著當個跟他敘舊的話嘮，竟一口飯菜也沒吃。昆仔飽餐一頓後，我離桌欲去結帳，他見狀向我道謝，我不知這有啥好客氣的。民宿老闆娘熱情地在櫃臺結帳，找數零錢時竟颳起一陣旋風將散鈔吹落一地。是時，我也從夢裡驚醒了過來。
自從做了這夢，我心裡便甚覺奇怪。因我與昆仔已失聯二十餘年，怎會沒來由的夢到他呢？近日與友人聚餐，席間有名通曉陰陽五行的法師在座，便請法師為我解析近期所做的異夢。
法師對我說：「昆仔應是逝世了，他回來找你是為了跟好友道別。古人說上山拜墳，他邀你上山遊玩便暗符此意；昆仔開心地吃他所點吃的菜，而你一口都沒嘗，寓意你倆陰陽兩隔；最後你去付帳，代表你給他做了弔唁，還有那散落的紙鈔，意謂著你燒給他的紙錢。」
我聽完法師對夢的解析後，只覺太不可思議了。雖然多年來曾經數次尋找昆仔下落未獲結果，但經此異夢的衝擊，讓我再提起非找到昆仔的念頭。皇天不負苦心人，拜現代科技之賜，我透過臉書等社群媒體，歷經多番輾轉終於得知昆仔的下落與近況。
原來昆仔數月前已病逝了，與我夢到他的時刻兩相對照，正是昆仔的治喪即將完了之時。經聯繫昆仔家人取得相關訊息後，我挑個好日子備妥美食好酒去祭奠昆仔。車行至昆仔火化後所厝之處時，我看到那座落在半山腰裡的寶塔只覺心裡一震，跟夢境所示實在太相似了，只不過在夢境裡是以民宿替換了現實世界所存在的寶塔。
到了祭祀昆仔之處，我擺設好奠祭物品，向昆仔捻香致意，嘴裡輕聲呢喃說：「昆仔兄弟，哥兒們我今天來晚了，望你不要介意。但我很高興你透過夢境來跟我道別，今兒備了點美食好酒讓你吃好喝好，一會兒再給你燒紙錢，讓你在那邊有錢可花。」
祭奠昆仔的那天，沒有出現像小說或電影裡什麼陰風怒吼的靈異橋段，倒是有著清爽怡人的天候。我走出寶塔時只覺盡了人情義理後的舒暢，畢竟能跟好友誠摯地道別，心裡已無遺憾，還能有什麼好罣礙的呢？
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標題：月光夢公園 夢見多年不見的朋友
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