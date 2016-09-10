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朵朵小語 改變

2016-09-10

朵朵

如果內心沒有改變，你遇到的問題也不會改變。

因為你的想法和以前一樣，做法就會和以前一樣，所以無法解決的問題當然也就一樣。

所有的改變都來自內在，只有內在的改變才會帶來外在的改變。

而且，親愛的，沒做好的生命功課會不斷重覆出現的，因此在你真正改變之前，際遇將一再編織類似的情境，讓你看見自己的問題，直到改變發生為止。

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2016年9月10日‧星期六‧丙申年八月初十日
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