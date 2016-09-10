2016-09-10

芍藥

下雨的深夜，她獨自一人坐在書桌前，為明天的考試熬夜苦讀。

聽著窗外的雨聲越來越大，突然，她放下筆，轉向窗外，見那雨勢滂沱，窗台上的盆栽早已淋溼。她起身把窗台上的盆栽拿進房中。

她靜靜地望著滴著雨水的葉片，只見那葉子底下爬出一隻小蝸牛。

「真可憐，被雨水打得很難過吧。」她說。

蝸牛毫無反應，只是沿著花莖往上爬而已。她走回書桌，繼續為明天的考試做準備。突然耳邊傳來聲音：「謝謝你！」她嚇了一跳，四處張望卻沒發現任何異常。「錯覺嗎？」正當她這麼想時，傳來一聲巨響。鉛筆盒掉到地上了……

這聲響把女孩從睡夢中吵醒。她蹲在地上，一邊撿拾掉在地上的文具，一邊回想剛才的夢境。「是夢嗎？但感覺好真實。」她回頭看看窗外，雨停了，而盆栽仍在窗台上。

「果然是夢。」她心裡一邊這麼想著，一邊坐回椅子上。回頭發現書桌上多了一個精緻小巧的，水晶蝸牛。