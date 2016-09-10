2016-09-10

卓昱綸

冬日的暖陽，牽掛不放的家人，時時更新的流行音樂，渴望聽見messenger「叮」聲傳來心儀對象的訊息的期待。我在筆記本上註下每一日的生命清單。這樣的習慣持續好些年了，一切起因於多年前的一位好友，她告訴我：「我曾經想死。」

青春，本該是恣意揮灑汗水，綻放生命熱力的時刻，然而幾經挫敗的少女卻逐漸淡消了生氣。低落的成績，瀕臨崩潰的家庭關係，迷茫渾沌的自我認同，終究將她推上尋死一路。但她說自己的內心並沒有想像的果斷，她無法輕易了斷自己的生命，即使死意已決。她反覆深思，才漸漸發覺自己始終有太多牽掛了，這使她無論如何都無法與世界道別，於是她開始書寫生命清單。每一天，每一天，她將自己所放不下的事物寫下。起初，純粹是希望自己能毫無牽掛的走，然而卻漸漸的，在每一日的光景中，找到越來越多自己所放不下的事物，有時是同學的招呼聲，有時是成群歸返的野雁，有時只是傍晚映照的斜陽，都讓她對這個世界留戀不已，而她也漸漸發覺這個世界似乎還有一絲希望。她攤開筆記本，裡頭是密密麻麻的文字，這些文字就這麼輕柔的，撈起了墜於迷惘邊際的少女，使她得以望見一次又一次明日的太陽。

「有時困難並沒有想像的艱苦，挫敗也沒有想像的那般令人心寒，別跟自己過不去，畢竟在那些自己所放不下的事物前，這一切都會顯得微不足道。」多年前少女的那番話始終縈繞耳際，而自那日起，我開始註寫生命清單。

提筆，在「為什麼不想死？」的問題後，我寫下：「因為未來還有希望。」