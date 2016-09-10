| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
直播曬恩愛　豪哥向大嫂錶愛意
 首頁 > 副刊

微小說 蜜語

2016-09-10

旋轉木馬

她雙手抱胸、好整以暇地坐在沙發上，準備聽聽看眼前的男人又要如何舌粲蓮花，令她再次回心轉意。

那男人確實生得一副好皮相，文質彬彬，說話不慍不火，聲線低沉且富有磁性。只聽他一臉誠摯地滔滔不絕，說理之餘還適當夾雜入不刻意渲染的情，讓女子聽得不禁漸漸沉迷，整個情緒便被對方帶著走。

十來分鐘後，女子終於又一次淪陷在男子的溫情攻勢之下，只見她緩緩地伸出了手……

她拿起桌面上的手機，撥打了購物節目中所標示的電話號碼。

「你好，我的會員編號3165，我要訂購現在節目中所販售的那組保養品……」

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
副刊‧本日最多瀏覽
» 更多副刊新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
鮪魚洋蔥烤三明治
番茄海鮮菠菜千層派
在家自製鹹酥雞
意想不到的紙巾妙用
轉寄

標題：微小說 蜜語


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月10日‧星期六‧丙申年八月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.