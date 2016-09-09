2016-09-09

陳琨和

我的朋友都是超能力者，個個都是世界級的名人。我們這群人裡，只有我是默默無名，平凡的上班族。

我很羨慕朋友們擁有超能力，所以就到深山修煉，開發潛能。不久後，我的超能力覺醒，我成為超能力者了。

下山後，我驚訝的發現朋友們都失去超能力了。

我問朋友，他們說：「我們很羨慕你可以當個普通人，不必被人們當作怪物，所以我們相約到深海修煉，放棄超能力。」