大世界小葉片 雅得里雅海岸的古堡奇遇
余沛瑩
至義大利拜訪朋友。
頭幾天在羅馬，按標準觀光流程，看了知名的競技場，也到許願池丟了硬幣許願，之後便搭巴士前往位於東部的另一個朋友家。
友人問完我們在羅馬的行程後，便熱情大方地表示要讓我們見識「觀光客不知道的秘密基地」。午飯後他便與太太開車帶我們出發，並約好晚餐回家享用爸媽精心準備的傳統義式料理。
車子駛離市區後漸漸往上爬，我這才查覺四周景色已被土色的石牆取代，像迷宮般錯縱複雜，分不清哪條路通往哪裡，繞著繞著我也不禁開始頭暈，友人自嘲地說他好像忘了路。沒裝GPS嗎？他太太說義大利男人開車從來不用GPS，因為天生對路的敏感度就像雷達一樣！自尊心高更叫人別期望他們會搖下車窗問路了。
我體會到義大利男人開車的模式，只有「橫衝直撞」能形容。古城小路彎曲又狹窄，他卻能開到時速六十公里以上；六十度傾斜的陡坡還可以加速倒車向上，驚險刺激、膽顫驚心猶如電影中的特務行動。
最後車子停在古城的弧形瞭望台。朋友說這個景點不在原先計畫之內，但既然無意中開到這裡，風景也不錯，不如停歇一會兒讓我們觀賞。整座城像是被時光遺忘似的，城堡上大鐘的時針停止在某一格；靜悄悄的街道看不到任何人影，甚至連歐洲最基本常見的麵包店都沒有，果然是觀光客不知道的祕密基地！城堡對面是一片蔚藍的大海，那是雅得里雅海(Adriatic sea)，海岸旁有秩序地排列著棕色屋頂的房子，美得如一幅畫；我惋惜原本的行程泡湯了，但巧遇美麗海洋和神秘古堡也算一種安慰。
這時友人告知我們與家人通電話的結果，他父母知道我們迷路後沒有責備卻幽默地說：「你們就好好在那邊玩，別趕著回家啦！」我說沒關係，但心裡卻因為錯過道地義式料理而感到遺憾可惜。
回程時天色漸深，但車子卻還在蜿蜒小路繞路，我按著咕嚕咕嚕叫的肚子，擔心地問：「走得出去嗎？」友人笑著回：「Don’t worry，all roads lead to Rome。」
至於後來花了多久的時間才繞出「迷宮」、開上平穩的返家的道路我已不記得；在後座因頭暈了一個下午而沉沉睡著的我，竟迷迷糊糊回到了雅得里雅海岸旁的古堡。裡面燈火通明，飄來陣陣誘人香味，身穿中古世紀服裝的侍者恭敬地為我端上一個大盤子，「久等了，請品嘗為您精心準備的傳統義大利料理。」
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