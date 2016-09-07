〈分手哲學〉感情沒有對錯 何須執著過去
2016-09-07
文／心扉
常聽人說：「感情沒有對錯。」以前，我總不太明白這句話的意思，可後來，我看到有女孩在社群網站上控訴她的前男友劈腿，以及對她是如何的薄情寡義時，我突然好似有些明白這句話。
有人把愛情當成了調劑品，當成了紓解鬱悶的方式，在他的想法裡，愛情是有時效的，所有感情關係本就不可能長久，所謂的天長地久，壓根兒就是不可能的事！感情來得快、去得快，根本不受自己控制，所以，他覺得為何不能劈腿呢？有人結婚了還不是一再外遇，何況男未婚，女未嫁？
但也有人認為，感情不該是一時的，它需要忠誠、需要信任，所以劈腿就是一種背叛，就是一種不忠。可當女孩選擇訴諸於公評，想要為自己討些公平與正義時，接踵而來的各式言論，也同樣干擾著她的生活，有的人會支持她，覺得她的男友是渣男無誤，卻也有人認為，都事過境遷了，她不過是抱持著愛不到就想毀了他的心態，又或是選擇在這樣的時機點舊事重提，不過就是想要討拍罷了。
其實，這說來都是感情觀與價值觀的不同！當妳覺得妳是受害者，當妳覺得對方根本不愛妳時，請快些離開這個男人吧！撇開那些生活細節，還有那些是是非非，你們的感情觀根本就不同，妳覺得他錯，他反而覺得妳的感情觀是無比幼稚，根本就是活在童話故事裡的女人。說到底，妳與他就是不適合，若是堅持要爭個對錯，反而會讓自己拘泥在過去，忍不住要去回想那些不愉快。
就算妳達到傷了他的目的，只怕妳自己會傷得更重。他都不愛妳了，妳還不願多愛自己一些嗎？離去後不要回頭看，別執著於對錯，而是體認到彼此的不適合，告訴自己，一切都過去了，千萬別傻得拿過去凌遲現在與未來呀！感情沒有對錯，我不是在為誰解套，而是要讓身陷過往感情泥沼的妳能夠懂得自救！
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