〈Let’s talk〉意外出櫃引爸媽怒 牽拖挑剔都怪性向

2016-09-07

文／KD

Q：

我在高職時代過了一段有點荒唐的日子，也是在那時候不小心被家裡發現而出櫃了。我本來就是比較我行我素的人，即使家規嚴格，被發現時家裡鬧到差點沒把屋頂掀翻，但我一向都不會特別去抗爭，也不會遮遮掩掩，就算被強力反對，還是過我的日子、交我的女友，只是在家會盡量低調，不要惹事生非。比較煩的是，從那時候起，爸媽就變得很會亂牽拖，從我是家裡最不會讀書的小孩（兩個姐姐都是台大）、我騎車小擦撞跟對方起衝突、我說話比較衝、我考證照考不過，甚至我想從事他們不贊成的行業等等，他們都可以解釋成是因為我喜歡女生，跟一般人不一樣，所以認識壞朋友，才會這麼不上進，說得我很火，忍不住跟他們吵起來然後不歡而散。跟他們講過好幾次，這些事跟性向沒關係，但他們都聽不進去，讓我真的覺得住在家裡很煩，我該怎麼辦？（螺絲鯉）

A：

如果爸媽已經腦補無邊界到雞蛋裡挑骨頭，甚麼事都可以拿「性向」來大作文章，這種失控狀況顯然不是妳一己之力能夠應付，那就無須再花心思做任何辯解。妳一張嘴說得再多，他們聽不進就是聽不進，嘴巴也長在他們身上，要說得多難聽完全不是妳能控制，白花力氣吵架的事就省下來吧！

根據妳列舉的例子，爸媽有些言論的確過於人身攻擊，但當妳拋開爸媽偏頗激烈的言論不談，單純拿他們批評妳的事情來一件一件審視妳自己時，或許妳應該問問自己，做為一個大人，是不是真的有些事是妳做得不夠好或處理得不恰當？妳有沒有對自己負責？待人處事的方式是否恰當？爸媽莫名其妙地把「性向」這件事當過街老鼠追打，的確造成妳的不愉快，既不合情理，也有失做父母的風範，即便如此，這也不能當成妳對自己行為寬容的推託之詞。

人必自重而後人重之，妳覺得煩，想要父母閉嘴，請在檢討別人之前先檢討自己，在他們心目中妳有哪裡做不好？為甚麼？是外在不可抗拒的力量還是妳自己的問題？爸媽的話是現實還是情緒發洩？對妳爸媽而言，妳一人代表全LGBT界，妳不合格就是幫整個群體建立負面形象，想要改變別人，先要三省吾身，有能力檢視，也要有能力改變，所以只要妳能把自己的人生打理好，讓他們找不到能用「性向」攻擊妳的理由，那就是妳理直氣壯讓他們啞口無言的時候。

（寫信給KD：talkpotato@gmail.com）