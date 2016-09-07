【愛讀書】 《雜寫》

2016-09-07

舒國治著，皇冠出版

謙稱「雜寫」，實則生活自身若沒有一點蕪亂，豈非活得稍嫌規矩工整？而在那一片高低有之、遠近別之的道途風景中，舒國治（1952-）隨手拈來是日常吃食的細節，旅行各處的小講究或不講究，閒讀一二書或觀看電影心得，瑣談養生、太極拳與中年回憶……同代人共歷的大方向，當代人同感的小日子，在絮絮悠悠，舒式的說話中，透露各色微毫觀察，道途上跋涉久矣，培養出的「門外漢」眼力，亦回饋於字行。全書時間跨幅頗長，起自1980年代迄今，在「等待更好的時際我才要怎麼怎麼」與「結果就忘了這回事」的兩種狀態裡，三十餘載經過，生活既收容了「等」的忍耐、企盼、假想，也海涵了「忘」的專注、自得、大量，擺盪兩者之間的，就是這一冊「自闢蹊徑」，有滋有味的雜活寫真吧。（Ellen Joyce Loo）