2016-09-07

◎隱匿

一個接著一個

把想做的事逐漸完成

之後

接下來的人生

好像沒什麼牽掛

隨時可以說再見了

．

夜裡

吵鬧不休的貓咪

突然被一個夢抓住

落入了另一個世界

我也跟著一起

撒開蹄子奔跑

耳朵朝四面八方打開

．

接著

跨過了海洋和山脈

晨光從遠方到來

音符一樣地

覆蓋著貓咪

波濤洶湧的皮毛

．

如果世界可以

輝煌至此

那麼或許

接下來的人生

我們將不再說話

．

時間不用意義填補

日子可以自行發光

遠去的腳步聲

可能穿越最黑暗的寧靜

但也不妨

在滋滋作響的煎鍋裡

打上一顆土雞蛋

讓賣菜的廣播車每天早上

準時為我們歌唱