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低氣壓壟罩全台 中南部6縣市豪大雨特報！ 女星神秘現身　直播挑禮愛自己
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隱匿／接下來的人生

2016-09-07

◎隱匿

一個接著一個

把想做的事逐漸完成

之後

接下來的人生

好像沒什麼牽掛

隨時可以說再見了

夜裡

吵鬧不休的貓咪

突然被一個夢抓住

落入了另一個世界

我也跟著一起

撒開蹄子奔跑

耳朵朝四面八方打開

接著

跨過了海洋和山脈

晨光從遠方到來

音符一樣地

覆蓋著貓咪

波濤洶湧的皮毛

如果世界可以

輝煌至此

那麼或許

接下來的人生

我們將不再說話

時間不用意義填補

日子可以自行發光

遠去的腳步聲

可能穿越最黑暗的寧靜

但也不妨

在滋滋作響的煎鍋裡

打上一顆土雞蛋

讓賣菜的廣播車每天早上

準時為我們歌唱

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標題：隱匿／接下來的人生


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