隱匿／接下來的人生
2016-09-07
◎隱匿
一個接著一個
把想做的事逐漸完成
之後
接下來的人生
好像沒什麼牽掛
隨時可以說再見了
．
夜裡
吵鬧不休的貓咪
突然被一個夢抓住
落入了另一個世界
我也跟著一起
撒開蹄子奔跑
耳朵朝四面八方打開
．
接著
跨過了海洋和山脈
晨光從遠方到來
音符一樣地
覆蓋著貓咪
波濤洶湧的皮毛
．
如果世界可以
輝煌至此
那麼或許
接下來的人生
我們將不再說話
．
時間不用意義填補
日子可以自行發光
遠去的腳步聲
可能穿越最黑暗的寧靜
但也不妨
在滋滋作響的煎鍋裡
打上一顆土雞蛋
讓賣菜的廣播車每天早上
準時為我們歌唱
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