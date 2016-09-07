國台交開季 獻華格納《崔斯坦與伊索德》選萃

2016-09-07

〔記者楊媛婷／台北報導〕國立台灣交響樂團開季重砲推出華格納歌劇《崔斯坦與伊索德》選粹音樂會，邀請被視為演唱華格納歌劇的Diva之一的女高音琳達．華生（Linda Watson）飾演伊索德，並邀台灣旅德女聲樂家石易巧與男中音林中光同台演出，9日在台中歌劇院的演出，一開賣就完售，喜愛華格納的樂迷別錯過11日在台北國家音樂廳的演出。

國台交2016／2017新樂季還推出「21世紀的馬勒」，國人將能聆賞5場馬勒的交響曲音樂會，肩負推廣、深耕台灣音樂使命的國台交，也規畫「聽見台灣的聲音」系列，樂迷將能聆賞台灣作曲家江文也、賴德和等人的作品；國台交也把重心放在培養台灣年輕新秀，團長劉玄詠表示，國台交將在10月成立「國台交附設青年交響樂團」，讓台灣的年輕人有更多站到舞台上表現的機會。

國台交選擇華格納最激情的歌劇《崔斯坦與伊索德》打頭陣，不只是要累積曲目，也要挑戰華格納恢弘又氣派的音樂，這次主角伊索德有請華格納專屬拜魯特歌劇院的琳達．華生，這位歌聲嫵媚又迷人的女高音，曾經在提勒曼指揮維也納愛樂演出的《指環》中，飾演布倫希德一角，傑出的表現獲葛萊美獎提名，自此打開在古典樂壇的知名度，也被公認是當今備受推崇的華格納女高音之一。音樂會現場還邀請詩人路寒袖，發表以歌劇為靈感譜寫詩作，樂迷將能第一時間欣賞到詩人的新作。

《崔斯坦與伊索德》選粹音樂會將由指揮簡文彬率國台交與歌手，9日在台中國家歌劇院、11日在台北國家音樂廳演出。