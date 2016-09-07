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低氣壓壟罩全台 中南部6縣市豪大雨特報！ 女星神秘現身　直播挑禮愛自己
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〈YES123 Q&A時間〉剛到部新人，該低調行事或是勇敢表現？

2016-09-07

Q：

我剛到一間新公司，感覺同事間的競爭氣氛很強，主管好像也偏重績效導向，但我又擔心，假如一開始太出鋒頭，反而會被資深員工排擠，請問我先低調，還是要勇敢求表現呢？

Answer：

回答這幾個問題前，建議你先想想：當初選擇進入這間公司最主要的目的是什麼？ 要先低調行事還是力求表現，完全要看你最想在這份工作得到什麼：若你對工作的想法是穩定過日子，當然低調行事會是張安全牌。

不過，這樣做的前提是：你待的公司組織夠龐大，公司文化也相對和平，能容得下一個「守規矩卻沒有太大表現」的員工。

但你待的很明顯是競爭風氣較強的公司，在這樣的工作環境下，若你太過謙虛，一但被眾人貼上「沒什麼用」的標籤，之後要撕下要費更大的功夫，很可能只會讓同事看輕，甚至踩著你往上爬，反而對你來說未必安全。

若如你所說，主管是績效導向的人，你該做的，是在短時間內拿出表現，讓成果為你說話，才是能在這家公司安身立命的第一步。

另外，「工作表現好」和「惹人厭」未必一定會畫上等號。把事情做好，但待人謙虛，不要太高調炫耀，一樣能在公司中有好人緣。若只因為擔心遭少數人的嫉妒，而隱藏自己的才能，放棄表現的機會，被主管誤認為是庸庸碌碌之輩，那就太划不來了。

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