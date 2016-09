〈職場開麥拉〉企業沒良心 拜媽祖也沒用

2016-09-07

文/Chi。季

近幾年,台灣不斷爆出「黑心食品」事件,才終於讓企業與顧客們開始更加重視「道德」這一塊議題。

行銷道德 也是企業的社會責任之一

據我所知,英國 Brighton 大學裡就有「行銷道德 (Marketing Ethics and Social Responsibility)」這一選修科目,但是比起「國際行銷 (International and Global Marketing)」、「行銷企劃 (Marketing Planning and Strategy)」等課程,選修的人數相對少了許多,大部分人都會認為:「幹嘛選那種課?這年頭沒有人會注意行銷道德啦!可以賣出去就好,誰管那麼多?」

然而就像近十年前開始被重視的綠能議題,確實有些企業開始注重環保、綠能、以及社會責任這一塊是因為這可以變相地提升企業形象,然後最終可以加強顧客對該企業或品牌的忠誠度,進而增加銷售量。行銷道德這件事,也是近幾年才慢慢開始大量被討論的主題,而它本身也確實是企業社會責任裡的一環。

不過就算是抱著能提升銷量的動機去做的話,久而久之也會讓企業養成習慣的,這種正向循環就會是一種好的系統。

改變,絕對是需要時間去養成的。如同許多的社會運動,都是需要一次又一次被提起、被大眾所注意,然後才能漸漸養成習慣,成就一種新的氣象。

所以我想起某次媽祖出巡時,有新聞報導所稱的「黑心企業」負責人也下跪祭拜,沒想到媽祖直接繞過他們,企業負責人們都傻眼;而這時旁邊有民眾大喊了一聲:「沒良心,拜媽祖也沒有用啦!」

對內與對外的形象營造

行銷道德可以粗分成兩個方向去討論,分別是「對外」與「對內」的形象。

當這樣的意識逐漸被消費者注意之後,我們漸漸會願意在負擔得起的能力範圍花多一點價格購買 「公平交易(FairTrade)的產品、消費者也開始喜愛有環保標章認證的電器產品,這些都是該議題被討論多年之後才逐漸被接受與提倡的,這就是對外的形象營造,久了就會有雙贏的正向影響。

至於,對內的行銷道德比較少被討論,因為身為員工,當企業做出不道德的行為時,敢勇敢站出來與上司對抗,其實很難。尤其台灣社會氛圍,總是提醒著我們「大事化小、小事化無」,也常聽人勸說「先忍一忍吧,人家發薪水給你,你拿人手短。」

只是,在我們需要學習的階段,對於應該虛心受教學習的事務,當然是要吃得苦中苦,才能成為人上人。但是若明知公司正在做不法之事呢?如果企業為了想要增加利潤,不願意開源,卻變相縮短員工工時來節流,員工只能乖乖噤聲聽話嗎?老闆叫你摻毒奶粉就照做嗎?老闆叫我們把過期的食品改保存期限再轉賣,我們就聽話嗎?沒有良心與道德的企業,在資訊不發達的過去或許可以蒙混過關,但是現在,不只設備廠房應該升級,就連管理方式都應該隨著潮流進化。

身為基層小員工,我們或許有家庭壓力、有經濟壓力無法隨意說出「我不幹了!」這種任性的話,但是,我們可以選擇在求職時把「道德」的議題列入參考項目。或者也可以多多與朋友討論這樣的議題、了解工會存在的必要、思考勞資雙方的保護機制;愈是讓企業知道員工與消費者在乎,彼此相互制約,才能成就一個更好的工作環境。

