〈職場開麥拉〉企業沒良心 拜媽祖也沒用
文／Chi。季
近幾年，台灣不斷爆出「黑心食品」事件，才終於讓企業與顧客們開始更加重視「道德」這一塊議題。
行銷道德 也是企業的社會責任之一
據我所知，英國 Brighton 大學裡就有「行銷道德 (Marketing Ethics and Social Responsibility)」這一選修科目，但是比起「國際行銷 (International and Global Marketing)」、「行銷企劃 (Marketing Planning and Strategy)」等課程，選修的人數相對少了許多，大部分人都會認為：「幹嘛選那種課？這年頭沒有人會注意行銷道德啦！可以賣出去就好，誰管那麼多？」
然而就像近十年前開始被重視的綠能議題，確實有些企業開始注重環保、綠能、以及社會責任這一塊是因為這可以變相地提升企業形象，然後最終可以加強顧客對該企業或品牌的忠誠度，進而增加銷售量。行銷道德這件事，也是近幾年才慢慢開始大量被討論的主題，而它本身也確實是企業社會責任裡的一環。
不過就算是抱著能提升銷量的動機去做的話，久而久之也會讓企業養成習慣的，這種正向循環就會是一種好的系統。
改變，絕對是需要時間去養成的。如同許多的社會運動，都是需要一次又一次被提起、被大眾所注意，然後才能漸漸養成習慣，成就一種新的氣象。
所以我想起某次媽祖出巡時，有新聞報導所稱的「黑心企業」負責人也下跪祭拜，沒想到媽祖直接繞過他們，企業負責人們都傻眼；而這時旁邊有民眾大喊了一聲：「沒良心，拜媽祖也沒有用啦！」
對內與對外的形象營造
行銷道德可以粗分成兩個方向去討論，分別是「對外」與「對內」的形象。
當這樣的意識逐漸被消費者注意之後，我們漸漸會願意在負擔得起的能力範圍花多一點價格購買 「公平交易（FairTrade）的產品、消費者也開始喜愛有環保標章認證的電器產品，這些都是該議題被討論多年之後才逐漸被接受與提倡的，這就是對外的形象營造，久了就會有雙贏的正向影響。
至於，對內的行銷道德比較少被討論，因為身為員工，當企業做出不道德的行為時，敢勇敢站出來與上司對抗，其實很難。尤其台灣社會氛圍，總是提醒著我們「大事化小、小事化無」，也常聽人勸說「先忍一忍吧，人家發薪水給你，你拿人手短。」
只是，在我們需要學習的階段，對於應該虛心受教學習的事務，當然是要吃得苦中苦，才能成為人上人。但是若明知公司正在做不法之事呢？如果企業為了想要增加利潤，不願意開源，卻變相縮短員工工時來節流，員工只能乖乖噤聲聽話嗎？老闆叫你摻毒奶粉就照做嗎？老闆叫我們把過期的食品改保存期限再轉賣，我們就聽話嗎？沒有良心與道德的企業，在資訊不發達的過去或許可以蒙混過關，但是現在，不只設備廠房應該升級，就連管理方式都應該隨著潮流進化。
身為基層小員工，我們或許有家庭壓力、有經濟壓力無法隨意說出「我不幹了！」這種任性的話，但是，我們可以選擇在求職時把「道德」的議題列入參考項目。或者也可以多多與朋友討論這樣的議題、了解工會存在的必要、思考勞資雙方的保護機制；愈是讓企業知道員工與消費者在乎，彼此相互制約，才能成就一個更好的工作環境。
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