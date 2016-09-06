金箔入畫 迭金畫派游淑媛巨蛋辦展
2016-09-06
〔記者黃旭磊／高雄報導〕迭金畫派畫家游淑媛於巨蛋R14當代藝術畫廊舉辦「四月」春神等畫作展，迭金畫派以金箔入畫，在立體層次中點綴金箔， 而游淑媛誕生於4月，要以「人間四月天」精神彩繪季節之美。
游淑媛認為「春天是一年四季最美好季節」，迎接人生無限精采未來，而畫作〈四月〉為某個春天留下紀錄。春天之外，游淑媛也畫夏天繁花盛開、百花爭豔情景，從草花枝葉的興榮枯謝，體現生命更替。
她認為，金箔亮彩恆久，象徵在流金歲月中展現自我靈性不滅，而畫筆可捉住一草一世界瞬間悸動，每次時間與空間交錯，都是與生命獨特擦身相遇，「只有畫作才能捉住剎那間感動情愫」。
迭金畫派畫風獨特，游淑媛「相遇」系列第89號迭金畫作，2014年由高雄市立美術館收藏。
市長陳菊鼓勵畫家與市民互動，為此，游淑媛本週結束R14當代藝術畫廊展出後，將陸續參加9月底至12月底高雄雕塑協會會員聯展及新興區大同一路藝術空間的6人聯展，10月28日至11月8日參加高雄市文化中心的觀音山藝術交流協會會員聯展，和12月中旬的高雄藝術博覽會。
看更多！請加入自由時報粉絲團
副刊‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 指揮官被殺了... 伊斯蘭國禁女性穿罩袍
- 男大生擺999顆柚子告白被拒 路人2分鐘搶光
- 吳志揚：富邦接手犀牛 9月底前定案
- 田弘茂︰兩岸關係目前是最壞時刻 盼恢復互動
- 探究課程設計 明正國中全國優選
- 馬英九一句話 泳渡擬年辦3場
- 台日雙獅會有料 可望加碼交流賽
- 舒淇新婚馮德倫 忙拍戲沒空做人
- 美譴責 北韓射飛彈構成海空安全威脅
- 提案廢蒙藏委員會 達賴喇嘛正面表示肯定
- 惡煞當街械鬥擄人關後車廂 竹山警鎖定嫌犯追查
- 《健康充電站》母乳哺餵衛教講座
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taiwan, Holy See have an ‘alliance of love’: vice president
- 從退學生到研究生 正妹人生逆轉勝
- 紐約黎明前街頭派對槍響 2人喪命
- 收中秋禮逾3千 政風處：須報備
- 台大竹北分部整體規劃 教部通過
- 跨國黑鮪保育會議研訂未來總可捕量
- 蘋果補稅145億美元 容克：非針對美國
- 徐振能接掌雲管處 擬開放水晶教堂
- 戴活動假牙話說不清 53歲港商出現症候群
- 中秋好「食」光 分享月餅、烤肉保健康
- 中國天馬微、元太簽署專利授權
- 險惡！ 艾希頓不讓愛女進演藝圈
- D奶寫真女王堆肥 腰間肉搶鏡
- 設計師教原風服飾 培訓原民手作
- 阿富汗首都接連3爆炸 至少24死、91傷
- 妄想齊人福 保全反遭少女賴性侵
- 超越奢華頂級皮件 Moynat首度進駐台北
- 「風頭上應不敢這樣做」體育署：報復說 可能是誤會
- 09/06 各報重點新聞一覽
- 《壓力太大》通宵加班工程師墜樓輕生
- 10處社宅5處統包 議員憂易生弊端
- 產銷履歷加持 鹿北玉米賣好價
- 王心凌34歲 姚元浩陪夢幻慶生
- 進軍立法會 最年輕羅冠聰出身學運戰將
- 威力彩頭獎連3摃
- 美網 哈勒普挫斯瓦瑞茲晉8強
- 進軍立法會 得票王朱凱迪力倡民主自決
- 一次動3種刀還能投 羅錦龍︰10％的奇蹟 感謝主
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：金箔入畫 迭金畫派游淑媛巨蛋辦展
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分