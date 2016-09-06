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金箔入畫 迭金畫派游淑媛巨蛋辦展

2016-09-06

〔記者黃旭磊／高雄報導〕迭金畫派畫家游淑媛於巨蛋R14當代藝術畫廊舉辦「四月」春神等畫作展，迭金畫派以金箔入畫，在立體層次中點綴金箔， 而游淑媛誕生於4月，要以「人間四月天」精神彩繪季節之美。

游淑媛認為「春天是一年四季最美好季節」，迎接人生無限精采未來，而畫作〈四月〉為某個春天留下紀錄。春天之外，游淑媛也畫夏天繁花盛開、百花爭豔情景，從草花枝葉的興榮枯謝，體現生命更替。

她認為，金箔亮彩恆久，象徵在流金歲月中展現自我靈性不滅，而畫筆可捉住一草一世界瞬間悸動，每次時間與空間交錯，都是與生命獨特擦身相遇，「只有畫作才能捉住剎那間感動情愫」。

迭金畫派畫風獨特，游淑媛「相遇」系列第89號迭金畫作，2014年由高雄市立美術館收藏。

市長陳菊鼓勵畫家與市民互動，為此，游淑媛本週結束R14當代藝術畫廊展出後，將陸續參加9月底至12月底高雄雕塑協會會員聯展及新興區大同一路藝術空間的6人聯展，10月28日至11月8日參加高雄市文化中心的觀音山藝術交流協會會員聯展，和12月中旬的高雄藝術博覽會。

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  • 迭金畫派畫家游淑媛於巨蛋R14當代藝術畫廊舉辦「四月」春神畫作展。（記者黃旭磊攝）

    迭金畫派畫家游淑媛於巨蛋R14當代藝術畫廊舉辦「四月」春神畫作展。（記者黃旭磊攝）

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