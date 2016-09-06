6旬同好開畫展 共圓畫家夢

2016-09-06

67歲的林笑（右）和63歲的嚴美綈學工筆畫3年，因為起步晚，原以為這輩子沒有機會開畫展，沒想到友人牽線，讓她們共同圓夢，即日起在台電屏東營業處推出「雙美聯展」，展期2個月。

林笑是退休的大學護理老師，嚴美綈在社區大學指導女性心靈課程，林笑為打發時間而學畫，大學學過設計的嚴美綈則是重拾畫筆，原來不相識的兩人，在學習工筆畫時相遇，發現彼此想法相同，於是成為好朋友。

《雙美聯展》展出佛像、仕女、水荷、百合等工筆臨摹畫共20多幅，能提早實現開畫展的夢想，她們也有了下一個目標，林笑就決定要在70歲辦個展，為自己慶生。（圖文：記者羅欣貞）