魯卡斯‧李維頓插畫入侵影像 超搞笑

2016-09-06

〔記者楊明怡／台北報導〕自稱「照片入侵者」（Photo Invasion）的魯卡斯‧李維頓（Lucas Levitan），創作手法不同一般藝術家，他從一般大眾、藝術家與攝影師的Instagram帳號中「選取」照片，再加上生動的插畫，為原本的照片添加趣味。

巴西籍的魯卡斯‧李維頓身兼藝術家、插畫家、電影工作者、攝影師等多重身分，目前以倫敦為駐地，正在學學文創志業展出的《搞笑插畫入侵──魯卡斯‧李維頓插畫影像展》充滿幽默感，從日常生活中尋找靈感，將常見的事物和景像轉化成引人入勝的畫面。

魯卡斯‧李維頓將搞笑的插畫與既存照片融合在一起，在不破壞照片完整性的情況下，創造出一個個新奇的故事，插畫風格細緻、用色細膩，帶給觀眾「原來這樣也可以」的莞爾片刻。

《搞笑插畫入侵──魯卡斯‧李維頓插畫影像展》即日起展至11月27日，24日舉辦「照片轉生術」工作坊，詳見http://www.xuexue.tw