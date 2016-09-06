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〈徵文啟事〉開學後的抓寶

2016-09-06

寶可夢遊戲瘋迷全台，甚至還有爸媽帶著孩子一起抓，如今開學了，這下該如何是好？

寶可夢遊戲在台灣開放時，正好是暑假期間，因此無論是哪裡、時間從早到晚，都可見一群群的玩家，反正放假期間，孩子的時間多的是，瘋玩抓寶，家長可能睜一眼閉一眼，甚至與孩子同樂，如今開學了，一切生活都得上軌道了，但假期時抓寶抓得太high，孩子開學後有沒有什麼後遺症啊？或是很自制地收心到課業上？家長有何因應之道呢？

歡迎來稿分享你的做法，文長500字以內，9月8日截稿，請附基本資料（至少要註明聯絡電話與居住縣市）。徵文來稿一律請用email，並請在信件主旨上註明徵文題目，寄至family@libertytimes.com.tw。稿件一經錄用，編輯有權刪修。

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