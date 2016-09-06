〈生活停看聽〉博愛座 處處有溫暖

2016-09-06

文／法蘭克

最近關於博愛座的話題吵得沸沸揚揚，我來談談個人經驗。

因為懷孕肚子太大顆，但又閒不下來，會利用時間到處走走，偶爾參加朋友聚餐，或是週末努力去上媽媽教室，多充實一下如何當個新手媽媽，學了不少。

每次搭捷運或公車時，都碰到別人主動讓座，還會扶著我怕我跌倒，很多時候都感覺到滿滿的人情味，有很多媽媽和司機還會主動問說幾個月了，有的前輩媽媽還會非常熱情地分享坐月子和生產經驗談、帶孩子的撇步，真的很可愛。

台灣真的處處人情味，很溫暖，回憶起來都會嘴角上揚，謝謝那些讓座的阿姨伯伯還有學生，讓我一整天心情都暖洋洋的。