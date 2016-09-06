| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
低壓帶籠罩水氣多 南部4縣市大雨特報！
 首頁 > 副刊

〈生活停看聽〉博愛座 處處有溫暖

2016-09-06

文／法蘭克

最近關於博愛座的話題吵得沸沸揚揚，我來談談個人經驗。

因為懷孕肚子太大顆，但又閒不下來，會利用時間到處走走，偶爾參加朋友聚餐，或是週末努力去上媽媽教室，多充實一下如何當個新手媽媽，學了不少。

每次搭捷運或公車時，都碰到別人主動讓座，還會扶著我怕我跌倒，很多時候都感覺到滿滿的人情味，有很多媽媽和司機還會主動問說幾個月了，有的前輩媽媽還會非常熱情地分享坐月子和生產經驗談、帶孩子的撇步，真的很可愛。

台灣真的處處人情味，很溫暖，回憶起來都會嘴角上揚，謝謝那些讓座的阿姨伯伯還有學生，讓我一整天心情都暖洋洋的。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
副刊‧本日最多瀏覽
» 更多副刊新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧苦茶油雞
青醬筊白筍義大利麵
手沖咖啡自己來
喝檸檬水易反黑？
轉寄

標題：〈生活停看聽〉博愛座 處處有溫暖


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月6日‧星期二‧丙申年八月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.