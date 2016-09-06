〈生活停看聽〉博愛座 處處有溫暖
2016-09-06
文／法蘭克
最近關於博愛座的話題吵得沸沸揚揚，我來談談個人經驗。
因為懷孕肚子太大顆，但又閒不下來，會利用時間到處走走，偶爾參加朋友聚餐，或是週末努力去上媽媽教室，多充實一下如何當個新手媽媽，學了不少。
每次搭捷運或公車時，都碰到別人主動讓座，還會扶著我怕我跌倒，很多時候都感覺到滿滿的人情味，有很多媽媽和司機還會主動問說幾個月了，有的前輩媽媽還會非常熱情地分享坐月子和生產經驗談、帶孩子的撇步，真的很可愛。
台灣真的處處人情味，很溫暖，回憶起來都會嘴角上揚，謝謝那些讓座的阿姨伯伯還有學生，讓我一整天心情都暖洋洋的。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
副刊‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 指揮官被殺了... 伊斯蘭國禁女性穿罩袍
- 男大生擺999顆柚子告白被拒 路人2分鐘搶光
- 吳志揚：富邦接手犀牛 9月底前定案
- 田弘茂︰兩岸關係目前是最壞時刻 盼恢復互動
- 探究課程設計 明正國中全國優選
- 馬英九一句話 泳渡擬年辦3場
- 台日雙獅會有料 可望加碼交流賽
- 舒淇新婚馮德倫 忙拍戲沒空做人
- 美譴責 北韓射飛彈構成海空安全威脅
- 提案廢蒙藏委員會 達賴喇嘛正面表示肯定
- 惡煞當街械鬥擄人關後車廂 竹山警鎖定嫌犯追查
- 《健康充電站》母乳哺餵衛教講座
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taiwan, Holy See have an ‘alliance of love’: vice president
- 從退學生到研究生 正妹人生逆轉勝
- 紐約黎明前街頭派對槍響 2人喪命
- 收中秋禮逾3千 政風處：須報備
- 台大竹北分部整體規劃 教部通過
- 跨國黑鮪保育會議研訂未來總可捕量
- 蘋果補稅145億美元 容克：非針對美國
- 徐振能接掌雲管處 擬開放水晶教堂
- 戴活動假牙話說不清 53歲港商出現症候群
- 中秋好「食」光 分享月餅、烤肉保健康
- 中國天馬微、元太簽署專利授權
- 險惡！ 艾希頓不讓愛女進演藝圈
- D奶寫真女王堆肥 腰間肉搶鏡
- 設計師教原風服飾 培訓原民手作
- 阿富汗首都接連3爆炸 至少24死、91傷
- 妄想齊人福 保全反遭少女賴性侵
- 超越奢華頂級皮件 Moynat首度進駐台北
- 「風頭上應不敢這樣做」體育署：報復說 可能是誤會
- 09/06 各報重點新聞一覽
- 《壓力太大》通宵加班工程師墜樓輕生
- 10處社宅5處統包 議員憂易生弊端
- 產銷履歷加持 鹿北玉米賣好價
- 王心凌34歲 姚元浩陪夢幻慶生
- 進軍立法會 最年輕羅冠聰出身學運戰將
- 威力彩頭獎連3摃
- 美網 哈勒普挫斯瓦瑞茲晉8強
- 進軍立法會 得票王朱凱迪力倡民主自決
- 一次動3種刀還能投 羅錦龍︰10％的奇蹟 感謝主
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈生活停看聽〉博愛座 處處有溫暖
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分