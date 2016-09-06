〈廢核救家園〉新政府廢核之路 走一步退兩步

2016-09-06

文／劉黎兒

Q：我看報導，台電因為貯存用過燃料棒的冷卻池爆滿，想要搞些變通手段，用臨時性的裝載池來置放用過燃料棒，這豈不是很恐怖嗎？這麼拚命想轉核電，新政府有想廢核嗎？

A：是的，新政府雖不時強調不會讓3個老朽核電廠延役，卻老容許台電拿出些會危害全台的奧步，讓人無法理解。

不僅如此，從經濟部能源局所擬的新未來電力市場規劃，也繼續打壓再生能源，依然讓台電獨占輸配電；此外關於新政府承諾的面對核廢，尤其蘭嶼核廢，也退了好幾步。

新政府在廢核路上，往往走一步退一步，或退了兩步或好幾步，讓人擔心，好像只要死守2025年不延役就好。新政府當下最令人擔心主要有3項：

1.核二廠距離台北車站20公里，基隆車站10公里，這種臨時性的燃料池發生事故，30公里圈內650萬人無法逃命。

此外核二目前1號機發生嚴重的爆炸案，據參與調查的專家透露，這是結構性的問題，非常嚴重，不僅1號機危險，核二根本也不能再繼續運轉了，早該停了。

台灣明明還有其他許多發電設備如汽電共生廠，比3個核電廠還多的電，依契約都是可以在夏天尖峰調度的，台電不盤點自己到底有多少電可用，又放任大廠如大林、林口機組更新速度落後不管，趁機再打核電腦筋，新政府怎可繼續放任台電如此非為。

2.經濟部能源局長年就是擁核大本營，能源局雖說要修法搞廠網分離，讓電業自由化，但腳步異常遲緩，修法及實施要搞6年才能完成不說，看能源局擬定「未來電力市場規劃」，台電除發電外，依然是國營而獨占電力網。

能源局這項規劃，是基於再生能源昂貴的老思想，故意不管制、調整再生能源電費費率，繼續打壓再生能源，另一方面卻去補貼、「管制」台電用戶的電費費率。

能源局明知核電最貴，在規劃裡也承認「需要另外成立核後端基金」，也要讓全民不斷掏錢來補貼核電，繼續打壓再生能源，這是新政府的能源局嗎？我們需要中立為國民著想的能源局，而不是為核電幫牟利的能源局。

3.蘭嶼核廢讓達悟族飽受輻射傷害，連小孩都罹患癌症；而且台電讓許多達悟族壯年賠上生命去撿，整理成10萬桶後，依然胡亂放置，看來很快又會腐蝕，但新政府並沒有任何對策。

小英擔心達悟族反彈，去了蘭嶼一趟，但什麼對策也沒準備，事前也沒理解，居然從8月1日致詞或15日到蘭嶼當地都還在說要調查，還原真相；問題是這個傷害不是過去歷史，而是現在進行式，不是需要還原真相，而是迫切需要解決的。

蘭嶼核廢是歷代政府都允諾要遷移的，95年通過「低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例」，依條例規定5年內決定最終處置場，5年施工興建、4年搬遷，而最後4年復原等，全部18年內完成，但到現在連影子都未見，達悟族要求新政府訂出時間表；小英沒有任何對策，兩手空空，也敢去蘭嶼，居然還說要調查，這甚至比2003年承諾要盡速在當年年底遷出的阿扁，連連倒退好幾步，令人擔心新政府到底是否想廢核、面對核廢？